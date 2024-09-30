Боец самообороны погиб в ходе атаки ВСУ на российский регион

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Поселок Октябрьский Белгородского района Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что боец самообороны был ранен и скончался при исполнении.
«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы», – написал Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким солдата. Он также отметил, что в результате украинской атаки пострадал мирный житель, получивший ожоги предплечий и голеней.
Позднее уточняется, есть ли какие-либо повреждения местности в результате ночной атаки.
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Александр Климов