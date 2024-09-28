Мирный житель Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ — Гладков

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Один мирный житель погиб в Шебекино под Белгородом в результате обстрела со стороны ВСУ. Еще два человека получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков информировал, что ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки более 180 снарядов. Среди пострадавших была девочка, состояние которой сейчас удовлетворительное.
Губернатор также отмечал, что трех человек отправили на амбулаторное лечение.
Боевики ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В качестве целей противник выбирает мирных граждан. По мнению экспертов, ВСУ таким образом компенсируют свои фронтовые потери.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Губернатор также отмечал, что трех человек отправили на амбулаторное лечение.
Боевики ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В качестве целей противник выбирает мирных граждан. По мнению экспертов, ВСУ таким образом компенсируют свои фронтовые потери.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов