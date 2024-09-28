Глава ОВА Пронин: в Полтавской области повредили энергоинфраструктуру

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Энергоинфраструктура Полтавской области Украины повреждена. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель областной военной администрации Филипп Пронин. Чиновник подчеркнул, что регион частично обесточен.
«Повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.... Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения», — говорится в сообщении.Что именно повреждено не уточняется.
Ранее глава назначенной Киевом администрации временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области Иван Федоров сообщал, о повреждениях гражданской инфраструктуры. Никаких подробностей о разрушенных объектах не приводилось.
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Никита Кротов