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Российская армия стремится вытеснить противника из Запорожской области. ВСУ бросают в штурмы подразделения, сформированные из числа бывших заключенных. О том, где удалось продвинуться российским войскам, и что активно применяет украинская сторона на фронте расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Украинская армия атакует позиции ВС РФ в Волчанске, у н.п. Волчанские Хутора, Тихое и Глубокое. В «мясных штурмах» ВСУ задействуют бывших заключенных. Активность боев крайне высокая, однако линия боевого соприкосновения остается прежней.
Торецкое направление
ВС РФ продолжают наступление на населенные пункты: Нью-Йорк (Новгородское), Дружба, Кирово, Южное. При этом ВСУ ведут организованную оборону, не допуская прорыва заградительных сооружений.
Сватово-Купянское направление
В районе Андреевки и вблизи и выступа Берестовое–Песчаное идут позиционные бои с применением дронов и артиллерии. Российские войска задействуют авиацию и ФАБ с УМПК. Атакуют ВС РФ в н.п. Терны и Макеевка (ЛНР).
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Часовоярское направление
ВС РФ постепенно продвигаются у Калиновки и стремятся выйти к водоканалу Северский Донец – Донбасс. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль российских сил.
Запорожское направление
ВСУ минируют дороги к линии фронта и атакуют дронами «Баба Яга». Кроме того, противник усилил обстрелы электроподстанции в Запорожской области. ВС РФ продолжают наступление и стремятся вытеснить ВСУ из занимаемых населенных пунктов.
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжается взаимная охота за лодками в пойме р. Днепр. В остальном всё сводится к ударам артиллерии, дронами, решению повседневных огневых задач. Враг выжигает леса и бьёт по мирному населению, а также гражданской инфраструктуре.
Донецкое направление
ВС РФ выбивают противника к окраинам Красногоровки, зафиксированы небольшие продвижения. В Карловке ВС РФ ведут бои на окраинах населенного пункта и в районе Карловского водохранилища. Есть очередные тактические успехи в районе Евгеновки, где российским войска продвинулись по направлению к намеленному пункту «Прогресс».
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