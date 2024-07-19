Боец ВС РФ рассказал об освобождении Урожайного в ДНР всего за несколько часов

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Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, был приказ зайти на центральную улицу. Российские военные разбились на группы, поочерёдно вошли и закрепились на позициях.
Боевики Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт бегством. Заместитель командира рассказал, что операция готовилась несколько недель. Российские военные отрабатывали штурм на полигоне в условиях, максимально приближенных к тем, которые были в Урожайном.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Урожайное 14 июля. Военные ВС РФ провели там зачистку и разминирование.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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«Контроль местности, постройки, погреба — все это нужно было зачищать. Но мы быстро шли, без остановки, местность за местностью брали. Мы напором шли, впереди нас шла граната, мы сначала взрывали, затем заходили. Все заняло несколько часов», — отметил он.
Боевики Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт бегством. Заместитель командира рассказал, что операция готовилась несколько недель. Российские военные отрабатывали штурм на полигоне в условиях, максимально приближенных к тем, которые были в Урожайном.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Урожайное 14 июля. Военные ВС РФ провели там зачистку и разминирование.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова