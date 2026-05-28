Минобороны назвало число беспилотников, сбитых над Россией за ночь
Средства ПВО перехватили 62 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 27 на 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, целями противника стали шесть регионов страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Нижегородская и Тамбовская области, Республика Крым. Беспилотники также сбивали над акваторией Азовского моря.
Ранее глава ЛНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки от ударов ВСУ по республике ранения получили 11 мирных жителей. Среди пострадавших — девять сотрудников МЧС.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
