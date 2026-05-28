Минобороны назвало число беспилотников, сбитых над Россией за ночь

28 мая 2026, 08:14

Российская ПВО уничтожила 62 украинских БПЛА за ночь

Средства ПВО перехватили 62 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 27 на 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.