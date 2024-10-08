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Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества

08 октября 2024, 10:26
Фото: istockphoto/andrey shalari

Фото: istockphoto/andrey shalari

Боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

«Спасибо врачам, откачали. Парню всего 21 год. Сейчас реабилитацию проходит», — рассказал Аид.



Другие спецназовцы из «Ахмата» также неоднократно докладывали о применении противником ядохимикатов и других отравляющих веществ.

«Наверное, не слышали ничего о разных международных конвенциях, запрещающих использование химического оружия», — с едкой иронией предположил один из бойцов.

По его словам, боевики ВСУ сбросили на их позицию боеприпас с отравляющим газом с тяжёлого дрона «Баба Яга». Российские солдаты сразу почувствовали жжение на лице и в глазах, пришлось отходить в тыл. Многие на несколько дней потеряли зрение. В целом восстановление после этой атаки заняло пять дней.

«Плевать они хотели на любые запреты. Применяют любое оружие, какое захотят», — презрительно заключил боец.

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