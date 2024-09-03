Боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить

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Солдат спецназа с позывным Спас рассказал, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. Об этом информирует РИА Новости.
На днях боец подбил в зоне специальной военной операции американский бронетранспортер Maxx Pro, который разрабатывался на замену «Хамви» на основе опыта войны в Ираке, где американские военные несли огромные потери от самодельных взрывных устройств.
Теперь БТР оснащен более надежным бронированием и защитой днища. Разработчики утверждают, что машина способна защитить экипаж при взрыве мины мощностью до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Соединенные Штаты Америки приняли его на вооружение в 2007 году. Согласно данным Military Balance, с начала конфликта Вооруженные силы Украины получили 440 таких бронетранспортеров.
По словам российского военного, он сжигал «Абрамс», бронированные пикапы, а также несколько «Брэдли».
Боец поделился, как смог поразить БТР США. По его словам, получилось у него это сделать с помощью FPV-дрона.
Он отметил, что кумулятивный снаряд ударил в капот бронемашины под прямым углом. Частично было задето лобовое стекло, которое у этой машины довольно прочное. БТР остановилась, и сразу же по ней был нанесен второй удар в менее защищенную крышу. В кабине началось возгорание. Военный добавил, что противник вез личный состав на ротацию.
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Теперь БТР оснащен более надежным бронированием и защитой днища. Разработчики утверждают, что машина способна защитить экипаж при взрыве мины мощностью до семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Соединенные Штаты Америки приняли его на вооружение в 2007 году. Согласно данным Military Balance, с начала конфликта Вооруженные силы Украины получили 440 таких бронетранспортеров.
По словам российского военного, он сжигал «Абрамс», бронированные пикапы, а также несколько «Брэдли».
«Американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить», — рассказал он.
Боец поделился, как смог поразить БТР США. По его словам, получилось у него это сделать с помощью FPV-дрона.
Он отметил, что кумулятивный снаряд ударил в капот бронемашины под прямым углом. Частично было задето лобовое стекло, которое у этой машины довольно прочное. БТР остановилась, и сразу же по ней был нанесен второй удар в менее защищенную крышу. В кабине началось возгорание. Военный добавил, что противник вез личный состав на ротацию.
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Дарья Осипова