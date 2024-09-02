Стало известно о цели ночных ударов ВС РФ по Киеву

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Целью ночных ударов ВС России по Киеву стал военный завод «Артем». Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее сообщалось, что в понедельник на предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что произошло это в Шевченковском районе. Однако о каком именно объекте идет речь не уточнялось.
По данным канала, в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие было создано в советское время. Оно занимается выпуском продукции военного назначения. В числе изделий — противотанковые управляемые ракеты, авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также другие виды боеприпасов.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
По данным канала, в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие было создано в советское время. Оно занимается выпуском продукции военного назначения. В числе изделий — противотанковые управляемые ракеты, авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также другие виды боеприпасов.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Дарья Осипова