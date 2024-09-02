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Стало известно о цели ночных ударов ВС РФ по Киеву

«Военная хроника»: целью ударов по Киеву был военный завод «Артем»
02 сентября 2024, 11:08
Фото: istockphoto/abadonian

Фото: istockphoto/abadonian

Целью ночных ударов ВС России по Киеву стал военный завод «Артем». Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее сообщалось, что в понедельник на предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что произошло это в Шевченковском районе. Однако о каком именно объекте идет речь не уточнялось.

На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар



По данным канала, в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие было создано в советское время. Оно занимается выпуском продукции военного назначения. В числе изделий противотанковые управляемые ракеты, авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также другие виды боеприпасов.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#владимир путин
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#воздушная
Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области
Путин: Киев провокацией в Курской области пытался остановить наступление ВС РФ
02 сентября 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе, однако сделать это не удалось. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл в Тыве.
Путин подчеркнул, что Украина своими действиями не достигла желаемых результатов, а Россия, в свою очередь, продолжает наступление на Донбассе, причём темпами, которых давно не было у ВС РФ.

Президент также добавил, что решить вопрос удастся исключительно путём мирных переговоров, от которых российская сторона никогда не отказывалась.

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#всу
#украина
#россия
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Пленный ВСУ раскрыл новые подробности атаки на Курскую область
Пленный ВСУ: командование скрыло от солдат отправку в Курскую область
02 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Командование ВСУ, участвовавшие во вторжении в Курскую область, скрывали от своих подчиненных, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались. Об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Анисимов, видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«То, что он (командир – ред.) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.

Кроме того, он рассказал о случаях расстрела украинских мобилизованных, которые не хотели ехать на бронеавтомобиле «Козак» для выполнения задач в Курской области.

Пленный уточнил, что его подразделение должно было пройти деревню в курском приграничье и окопаться там. Украинцам запретили контактировать с местными жителями, а в случае их сопротивления было приказано расстреливать на месте.

При этом БМП с Анисимовым попала под российский огонь уже через 100 метров после пересечения границы, всего было два попадания. Его сослуживцы погибли, а сам Анисимов был ранен, после чего сдался в российский плен.

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#курская область
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Британский журналист незаконно посетил Курскую область
СМИ: Журналист Independent Крушельницкий незаконно побывал в Курской области
02 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/N-sky

Британский журналист Аскольд Крушельницкий, представляющий газету Independent, совершил незаконный визит в Курскую область и опубликовал об этом статью на сайте издания. Об этом пишет РИА Новости.
В статье отмечается, что журналист, вместе с другими репортерами в сопровождении ВСУ, посетил российский город Суджа и близлежащие населенные пункты, находящиеся примерно в 20 километрах от него. Газета также публикует фотографии, сделанные Крушельницким во время своего незаконного визита на территорию Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

До этого сообщалось, что корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Ганчев: К атакам ВСУ на Курскую область причастны все государства НАТО
02 сентября 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Diy13

Все государства, входящие в Североатлантический альянс, причастны к действиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что все действия киевский режим предпринимает либо при попустительстве Запада, либо по прямому указанию западных кураторов. Именно поэтому можно считать, что все государства НАТО имеют прямое отношение к тому, что делают ВСУ в Курской области, а также на территории пока ещё оккупированных украинских городов, указал чиновник.

Ганчев также отметил, что в новостях ежедневно появляются подтверждения того, что все страны-участницы НАТО в настоящее время ведут активные действия против России.

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Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
Минобороны: ВС РФ уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области
02 сентября 2024, 09:36

Фото: istockphoto/zim286

Военные ВС России уничтожили 3 пусковые установки HIMARS в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Замаскированные огневые позиции РСЗО американского производства HIMARS были обнаружены в районе населенных пунктов Глыбное и Осоевка. Отмечается, что удары военными ВС РФ были нанесены высокоточным ракетным вооружением.

Помимо этого, были уничтожены три автомобиля сопровождения, а также более 30 украинских националистов. Кроме того, средства объективного контроля подтвердили уничтожение транспортно-заряжающей машины.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Гладков: при обстреле белгородского поселка Дубовое пострадала женщина
02 сентября 2024, 09:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ белгородского поселка Дубовое пострадала женщина. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.

В связи с напряженной оперативной обстановкой школы в Белгороде, расположенные в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.

«Уточненная информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

Помимо этого, он рассказал, что в поселке Дубовое загорелись 4 автомобиля и два дома, а в поселке Майский — один дом. Сообщается, что сотрудники МЧС устранили очаги пожара.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#пво
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Бои в Курской области, штурм Угледара, отход ВСУ из Селидово: последние новости СВО
Силовые структуры ДНР: ВСУ оставили позиции у здания больницы на юге Селидово
02 сентября 2024, 09:15

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Вооруженные силы Украины оставили позиции на юге Селидово на территории Донецкой народной республики, рассказали ТАСС в силовых структурах региона.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 2 сентября приводит редакция «Радио 1».

Атаки на российские регионы

ВСУ снова обстреляли Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он подтвердил попадания по социальным объектам, включая детский сад. В городе сильное задымление и возгорание на одном из объектов. Предварительно, удар наносился из РСЗО Vampire.

В поселке Дубовое загорелась два дома и четыре автомобиля. МЧС ликвидирует возгорание. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в МО РФ.

За сутки ВСУ 10 раз обстреляли Шебекино, ранения получили трое человек. В селе Шагаровка погиб местный житель. Под обстрелы также попали Петровка, Мокрая Орловка, Новая Таволжанка, Байцуры, Тишанка, Муром, Яковлевский округ. В Майском ранен один человек. На дороге Ясные Зори — Никольское дрон атаковал машину, ранен водитель.

Курская область

Самые интенсивные бои наблюдаются в Суджанском и Кореневском районах. Около Комаровки и Ольговки, где ВСУ пытаются прорваться в сторону Кремяного, продолжаются боестолкновения. Сообщается о действиях группировок ВСУ, которые безуспешно пытались пробиться между узлами обороны ВС России в направлении трассы Льгов-Курчатов.

В районе Мартыновки и Большого Солдатского наблюдается переброска подкреплений ВСУ. Группа войск «Север» информирует, что в результате отражения атак на населенные пункты Черкасское, Поречное и на участке Плехово-Борки было уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ. Атаки ВСУ были совершены в пешем порядке без применения бронетехники.

Пленный ВСУ раскрыл новые подробности атаки на Курскую область
Пленный ВСУ раскрыл новые подробности атаки на Курскую область

Покровское направление

ВС РФ продолжают наступление на данном участке, ведутся бои за Селидово. Освобождена Галицыновка и Долиновка, в которых украинские боевики намеревались держать оборону после отхода из Карловки. Успех ВС РФ создает угрозу для Красногоровки с севера, до нее остаётся 8,5 км с данного направления, пишет Телеграм-канал «Два майора».

Российские войска подошли вплотную к Украинску и штурмуют его фланги. В Селидово российские бойцы заняли район центральной больницы в южной части населенного пункта и весь частный сектор восточнее нее.

В силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что ВСУ оставили позиции на юге Селидово.

«Традиционно противник оборудовал позиции в районе больницы и в самом здании. В результате штурмовых действий наших групп уцелевшая часть группы противника была вынуждена уйти», — рассказал источник агентства.
Бои за Красногоровку идут несколько месяцев, украинские войска контролируют лишь малую часть северо-западной окраины.

Торецкое направление

ВС РФ освободили поселок Дружба. Благодаря этому получится усилить давление на Торецк с северного фланга. В самом городе продолжаются ожесточенные бои около местной исправленной колонии.
Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Купянское направление

Завершилась зачистка важной стратегической точки на пути к Купянску — Синьковки. После этого ВС РФ усилили давление на Петропавловку. Освобождение поселка откроет путь для захода в Купянск с северо-восточной стороны, пишет военкор Евгений Лисицын.

Южно-Донецкое направление

ВС РФ штурмуют укрепайфоны ВСУ вблизи Угледара. Украинских боевиков обстреливают из ФАБов и артиллерии. Помимо этого, часть подразделений ВСУ отвели из Угледара на усиление в Селидово. Это создает благоприятные условия для штурма города.

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#курская область
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В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель
Гладков: мирный житель погиб при атаке ВСУ на белгородское село Шагаровка
02 сентября 2024, 08:37

Фото: istock /jorgeantonio

В результате атаки Вооруженных сил Украины на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка», — отметил губернатор.

Помимо этого, он добавил, что под удар попал автомобиль, а в одном из частных домов пробило крышу, а также посекло фасад и выбило окна. Кроме того, в селе Репное получили повреждения две машины и два частных дома.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок». По словам Гладкова, в результате социальный объект был практически полностью разрушен.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде
02 сентября 2024, 08:17

Фото: сайт Кремля

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок. В результате социальный объект практически полностью разрушен.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор добавил, что это уже третье образовательное учреждение, которое пострадало в результате прямых попаданий либо взрывов, случившихся поблизости. Ранее повреждения получили школа и ещё один детский сад.

Руководитель областной администрации подчеркнул необходимость обеспечения безопасности детей. По его словам, в условиях постоянных обстрелов на Харьковской горе в Белгороде начинать учебный год в очном формате невозможно. Поэтому все учебные заведения в этом районе, в том числе детские сады, на неделю переводятся на онлайн-обучение. Если родителям не с кем оставить детей дома, их оперативно определят в учебные заведения в других районах, сообщил Гладков.

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#белгородская область
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