В Крыму задержан житель, подозреваемый в сборе информации для СБУ
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина РФ, который, по данным ведомства, собирал сведения о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей на полуострове для украинской спецслужбы СБУ. Об этом пишет РИА Новости.
Задержание произошло во время попытки изъятия взрывчатки, которую мужчина планировал использовать для создания взрывного устройства. По информации ФСБ, 42-летний житель Симферопольского района был вовлечен в данную деятельность через мессенджер Telegram.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ, предусматривающей наказание за сотрудничество с иностранными государствами и организациями. Суд уже избрал меру пресечения в виде ареста.
ФСБ призывает граждан быть бдительными и избегать общения с незнакомыми контактами в мессенджерах, подчеркивая продолжающуюся активность украинских спецслужб в поиске потенциальных исполнителей терактов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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