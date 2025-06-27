В Крыму задержан житель, подозреваемый в сборе информации для СБУ

27 июня 2025, 10:22

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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании гражданина РФ, который, по данным ведомства, собирал сведения о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей на полуострове для украинской спецслужбы СБУ. Об этом пишет РИА Новости.