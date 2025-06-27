Минобороны показало уничтожение пункта ВСУ «Геранями» в ДНР
Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение пункта временной дислокации (ПВД) 117 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шахово, ДНР.
На кадрах, опубликованных военным ведомством, запечатлены результаты удара беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
«Столб дыма после ударов "Гераней" », — говорится в посте.Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Ялту в ДНР, которую освободили за три дня.