Минобороны показало уничтожение пункта ВСУ «Геранями» в ДНР

Фото: iStock / Evgeny555

Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение пункта временной дислокации (ПВД) 117 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шахово, ДНР.



На кадрах, опубликованных военным ведомством, запечатлены результаты удара беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

«Столб дыма после ударов "Гераней" », — говорится в посте.
Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Ялту в ДНР, которую освободили за три дня.




Виктория Иванченко

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