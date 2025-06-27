«Соскочили с украинской темы»: политолог пояснил, что произошло на саммите НАТО
Политолог Бордачев: Европе удалось соскочить с украинской темы на саммите НАТО
Европейские страны смогли «соскочить с украинской темы» на саммите НАТО в Гааге 24-25. Так считает программный директор клуба «Валдай», политолог Тимофей Бордачев.
«Европейцам, по сути, удалось соскочить с украинской темы, так как они не взяли официально никаких дополнительных обязательств по Украине. Их обязательства по поддержке киевского режима остаются их двусторонними отношениями с киевским режимом. Американцам не удалось переложить на европейцев всю ответственность за украинскую историю», — сказал Бордачев в беседе с «Газетой.Ru».
Он также оценил обещание Европы повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По словам эксперта, данная договоренность ни к чему не обязывает, так как это произойдет только к 2035 году. А что будет через 10 лет, никто не знает, заключил Бордачев.
В свою очередь политолог Владимир Киреев считает, что европейские страны хотят продолжать конфликт с Россией руками Украины, чтобы решать свои экономические проблемы.
«Но делать это они хотят за счет американцев, особо не наращивая собственные расходы. Деньги у европейцев, конечно, есть, но это явно не тот объем, на который рассчитывает Вашингтон. Без американцев ничего серьезного у них не получится», — такое мнение он выразил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейцы стали для США ценным активом для оплаты перевооружения американской армии. Однако Штаты при этом воевать за европейцев не хотят, а вместо этого ведут переговоры с РФ и Белоруссией.
Киреев считает, что на сегодняшний день в НАТО сформировался раскол, а члены альянса движутся в разных направлениях.