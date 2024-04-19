Боец СВО из Петербурга доверил карту знакомой и потерял более 900 тысяч рублей

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Боец СВО из Петербурга столкнулся с потерей более 900 тысяч рублей после того, как доверил свою банковскую карту знакомой, пишет 78.ru.
Согласно информации телеканала, 52-летний рядовой вернулся с передовой несколько дней назад и незамедлительно обратился в полицию. Он запросил привлечь к ответственности 48-летнюю знакомую.
По словам рядового, женщина без разрешения снимала средства с его банковской карты во время его участия в спецоперации. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего для выяснения всех обстоятельств.
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