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Боец СВО из Петербурга доверил карту знакомой и потерял более 900 тысяч рублей

19 апреля 2024, 11:53
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Боец СВО из Петербурга столкнулся с потерей более 900 тысяч рублей после того, как доверил свою банковскую карту знакомой, пишет 78.ru.


Согласно информации телеканала, 52-летний рядовой вернулся с передовой несколько дней назад и незамедлительно обратился в полицию. Он запросил привлечь к ответственности 48-летнюю знакомую.

По словам рядового, женщина без разрешения снимала средства с его банковской карты во время его участия в спецоперации. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего для выяснения всех обстоятельств.

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Потеря позиций ВСУ в Часове Яре и продвижение ВС РФ в Авдеевке: последние новости СВО
19 апреля 2024, 12:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военные продолжают наступать одновременно на нескольких участках фронта. Ожесточенные бои зафиксированы на Донецком направлении и в районе Часова Яра. О последних событиях в зоне СВО, и о том, где ВСУ оставили позиции, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На Запорожском фронте северо-зараднее Вербового ВС РФ продолжают давить на украинские позиции. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».


Есть небольшие продвижения. Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения.


Донецкое направление


ВС РФ продолжают штурмовые действия в Красногоровке. Ожесточённые бои идут на окраинах Нетайлово и подступах к Уманскому. В Семёновке и Бердычах – встречные бои. В Очертино российские войска смогли успешно закрепится на окраинах села и продолжают успешные штурмовые действия в самом населённом пункте при активной поддержке ВКС РФ.

Часовоярское направление


На этом участке фронте ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения, нанося удары по позициям ВСУ в Часов Яре. ВС РФ закрепились на отбитых у ВСУ позициях в восточном пригороде, и теперь стараются подтягивать фланги для продолжения успешных наступательных действий.
В районе Ступочек поражены гаубица и ЗРК противника.


Авдеевское направление


ВС РФ продавили оборону противника на 2,5 километра в глубину, полностью заняв территорию СНТ «Заря». Бои идут в районе подстанции «Очеретино-Узловая» вдоль улицы Железнодорожной.

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#вс рф
#украина
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Актер Мамаев получил ранение в глаз в зоне спецоперации
19 апреля 2024, 12:09

Telegram-канал Михаила Мамаева

Актёр Михаил Мамаев сообщил, что получил ранение в глаз, пишет aif.ru.
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале. Пост Мамаев сопроводил своим стихотворением и фотографией с повязкой на глазу. Подробностей актёр не сообщил.

Вероятно, Мамаев сейчас в военном госпитале. Это видно по огромным наклейкам Z, которые на окнах в больничной палате за спиной у актера.

Мамаев находится в зоне проведения специальной военной операции с осени 2022 года. Актёр является сыном генерала, поэтому он принял решение поехать в зону СВО и помогать там, чем умеет. До этого он снялся у режиссёра Светланы Дружининой в фильме «Виват, гардемарины!».

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#россия
#спецоперация
#актёр
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В США оценили способность ВС РФ поддерживать темпы наступления на Украине
19 апреля 2024, 11:59

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Россия сумела нарастить военное производство до уровня, который позволяет ей постоянно пополнять запасы вооружений и боеприпасов, необходимых ей в условиях проведения спецоперации. При таком положении дел ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине ещё как минимум на протяжении двух лет.
Об этом пишет издание The Washington Post. По мнению аналитиков, Россия наладила своевременное пополнение запасов стандартного оружия и боеприпасов, что позволит российским военным сохранять натиск на ВСУ в прежнем темпе и интенсивности. Обозреватели издания признают, что ВС РФ сумели оправиться от потерь.

Страна «перенастроила» свою экономику на военный лад, отмечается в публикации. Предприятия военно-промышленного комплекса работают с полной нагрузкой и даже перегрузкой, но это позволяет своевременно и в полном объёме удовлетворять потребности армии и обеспечивать превосходство России на поле боя, пишут авторы статьи.

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#россия
#предприятия
#всу
#вс рф
#экономика
#боеприпасы
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Боец ВСУ рассказал, как российский дрон сопроводил его в плен
19 апреля 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. Видеозапись с заявлением военнопленного опубликовало Минобороны РФ.
По словам Федорчука, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы.


«У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, что бы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли», — рассказал военнопленный.


Он также добавил, что отношение в плену к нему хорошее.

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#дрон
#человек
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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На Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ
Bloomberg: западные союзники Киева осознали возможность скорого краха ВСУ
19 апреля 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Западные союзники Украины выражают серьезные опасения относительно возможного быстрого поражения Вооруженных сил Украины в связи с исчерпанием запасов боеприпасов., пищет Bloomberg.
Агентство подчеркивает, что истощение боеприпасов на Украине вызывает тревогу у некоторых важных союзников страны, которые беспокоятся о том, что Киев может оказаться неспособным эффективно защищаться.

Отмечается, что Украина сталкивается с серьезными трудностями в отражении атак со стороны российской армии. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев обращается к западным партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

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#аэродром
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#владимир зеленский
#вс рф
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Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен — видео
Губернатор Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
19 апреля 2024, 11:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Три солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.
Украинские бойцы переплыли Днепр рано утром 17 апреля. О своих намерениях они заранее сообщили командованию ВС РФ. Сальдо отметил, что теперь солдатам ВСУ ничего не угрожает, они выживут и вернуться к своим семьям после победы России в СВО.



Также глава региона обратился к украинским военнослужащим и призвал их не отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского.


Он также напомнил, что для добровольной сдачи в плен есть телеграм-бот, куда могут написать бойцы.

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#сво
#всу
#вс рф
#плен
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Украина приписала своим заслугам гибель бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье
19 апреля 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Воздушные силы (ВС) Вооружённых сил Украины приписали себе уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Об этом заявил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
В своём телеграм-канале он написал об «успехе» Воздушных сил Украины, сбивших российский самолёт. Между тем, как отмечается в телеграм-канале «Война с фейками» реальной причиной падения бомбардировщика явилась техническая неисправность в одной из систем управления. Что конкретно вызвало катастрофу, выяснят специалисты после проведения соответствующих экспертиз.

Члены экипажа военного самолёта успели катапультироваться до падения самолёта. Два пилота найдены живыми, сейчас они находятся в госпитале. Третий лётчик, к сожалению, погиб.

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#война
#специалисты
#всу
#самолет
#лётчик
#ставропольский край
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Венгрия не собирается вмешиваться в конфликт на Украине
Орбан: Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне
19 апреля 2024, 11:01

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.
«Премьер-министр подчеркнул, что пока есть национальное правительство, Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне», — приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач.

На странице в X (ранее Twitter) он отметил, что, по мнению Орбана, первая фаза конфликта, включавшая разговоры об отправке войск на Украину, закончилась. Теперь страны НАТО начнут обсуждать отправку совместной миссии. Помимо этого, премьер-министр заявил, что надеется на завершения военных действий на Украине.

Ранее Сийярто призвал своих европейских коллег направить больше сил и средств на миротворчество, а не на обеспечение Украины оружием, тогда, по мнению министра, конфликт может быстрее прийти к своему финалу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#конфликт
#министр
#венгрия
#нато
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Вице-канцлер ФРГ провел ночь в бомбоубежище Киева
DPA: вице-канцлер ФРГ полтора часа провел в бомбоубежище киевского отеля
19 апреля 2024, 10:56

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева. Об этом сообщает агентство DPA.
Отмечается, что бомбоубежище располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц.

Он вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов. После отмены воздушной тревоги они вернулись в свои номера.

Напомним, что он прибыл на Украину с необъявленным визитом. Вместе с ним приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ, чтобы оценить урон, который был нанесен энергосистеме республики за последние несколько недель.

Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
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#украина
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