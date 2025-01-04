Немцы-артиллеристы замечены в Часовом Яре в ДНР

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В Часов Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) были замечены немецкие артиллеристы. Об этом рассказал беженец Валерий Дорош из города в беседе с РИА Новости.
По его словам, эти артиллеристы в основном разговаривали на немецком языке, а во время стрельбы из пушек постоянно кричали «Fire, fire».
Также он уточнил, что по рации им отвечали тоже на немецком языке.
Беженец подчеркнул, что немецкие артиллеристы использовали пушки, калибр которых он определить не смог, однако они были точно не украинского производства. Мужчина уверяет, что видел различное вооружение, однако такие орудия встретились ему впервые.
Ранее Дорош также рассказывал о польских наёмниках, находящихся в промышленном районе Часова Яра.
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Также он уточнил, что по рации им отвечали тоже на немецком языке.
Беженец подчеркнул, что немецкие артиллеристы использовали пушки, калибр которых он определить не смог, однако они были точно не украинского производства. Мужчина уверяет, что видел различное вооружение, однако такие орудия встретились ему впервые.
Ранее Дорош также рассказывал о польских наёмниках, находящихся в промышленном районе Часова Яра.
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Анастасия Чинкова