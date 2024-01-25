Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе

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Мобилизованный в Челябинске боец Южной группировки войск с позывным «Бабай» рассказал в беседе с РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги.
По словам военного, уворачиваться пришлось от четвертого по счету FPV-дрона, который пытался атаковать группу российской армии во время штурма позиций противника, три других дрона «Бабай» смог подстрелить из своего оружия. Солдат рассказал, что он также попал в четвертый дрон, тот начал падать, ударился об землю и разорвался.
Отмечается, что боец «Бабай» продемонстрировал военным подразделения, что можно успеть увернуться от дрона, и тем самым сохранить себе жизнь.
Ранее боец ВС России с позывным Лева рассказал, что в ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные.
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Отмечается, что боец «Бабай» продемонстрировал военным подразделения, что можно успеть увернуться от дрона, и тем самым сохранить себе жизнь.
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Екатерина Коршунова