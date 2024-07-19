Стало известно, зачем разрыли могилу участника СВО спустя год после похорон

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Могилу участника СВО разрыли, а его тело перезахоронили, поскольку он не предоставил информации о себе в госпитале, в котором проходил лечение. Об этом в своём Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека марина Ахмедова.
Отмечается, что при поступлении в госпиталь Александр Ерин не сообщил, что он родом из Тамбовской области и женат. Из-за этого его похоронили в Краснодарском крае, где как раз и располагается госпиталь.
Супруга военного Алёна узнала о том, что её муж похоронен в Краснодарском крае только в июле 2024 года – спустя год поисков. Последний раз они разговаривали по телефону 18 июля 2023 года.
Ерина похоронили в родном городе с воинскими почестями.
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Супруга военного Алёна узнала о том, что её муж похоронен в Краснодарском крае только в июле 2024 года – спустя год поисков. Последний раз они разговаривали по телефону 18 июля 2023 года.
Ерина похоронили в родном городе с воинскими почестями.
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Анастасия Чинкова