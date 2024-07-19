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Стало известно, зачем разрыли могилу участника СВО спустя год после похорон

Бойца СВО Ерина перезахоронили, поскольку он не сообщил данных о себе
19 июля 2024, 19:01
Фото: iStock/David_Bokuchava

Фото: iStock/David_Bokuchava

Могилу участника СВО разрыли, а его тело перезахоронили, поскольку он не предоставил информации о себе в госпитале, в котором проходил лечение. Об этом в своём Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека марина Ахмедова.
Отмечается, что при поступлении в госпиталь Александр Ерин не сообщил, что он родом из Тамбовской области и женат. Из-за этого его похоронили в Краснодарском крае, где как раз и располагается госпиталь.

Супруга военного Алёна узнала о том, что её муж похоронен в Краснодарском крае только в июле 2024 года – спустя год поисков. Последний раз они разговаривали по телефону 18 июля 2023 года.



Ерина похоронили в родном городе с воинскими почестями.

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#сво
#военные
#госпиталь
#краснодарский край
Зеленскому сообщили мрачные новости с фронта
Меркурис: Россия регулярно наносит ракетные удары по инфраструктуре ВСУ
19 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/IherPhoto

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам ВСУ на Украине.
Меркурис отметил, что эти новости плохи для украинцев. Эксперт утверждает, что Киев ищет всевозможные способы как-то улучшить свое положение, однако ситуация практически не меняется.

По словам Меркуриса, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому регулярно сообщают об ухудшении положения, так как высокие летние температуры увеличивают нагрузку на систему электроснабжения из-за необходимости включать системы кондиционирования воздуха и холодильные установки.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#киев
#украина
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На Украине начали мобилизовать 90% ограниченно годных
Генштаб ВСУ: каждый десятый ограниченно годный признаётся непригодным к службе
19 июля 2024, 18:25

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине начали мобилизовать 90% военнообязанных в упразднённой ранее категорией здоровья «ограниченно годен». Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что в настоящее время полностью непригодными к службе признают только каждого десятого гражданина, которые ранее имели статус ограниченно пригодного.

В Генштабе украинской армии подчеркнули, что половина признанных годными отправляется для ведения службы в боевые части, а вторая половина проходит службу во вспомогательных частях.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинцев моложе 25 лет, ранее имевших статус ограниченно годных, могут мобилизовать. Такая возможность появилась из-за правовой коллизии, когда была создана новым мобилизационным законом.

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#сво
#военные
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Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США не разбирается в конфликте на Украине
Зеленский: кандидат в вице-президенты США не понимает ситуации на Украине
19 июля 2024, 18:02

Фото: IStock/DmyTo

Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, последовательно выступающий за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву, не понимает, что происходит на Украине. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Ранее Вэнс открыто заявлял об идее прекратить военную помощь Украине. Он уточнил, ситуация на украинском фронте ему безразлична.

Зеленский в очередной раз высказал мнение, что кандидат не осознает происходящего на Украине и пригласил его посетить страну. Он также выразил надежду на то, что ему удастся наладить сотрудничество с новыми лидерами США.

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#зеленский
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Рогов рассказал, как пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией
Рогов: пограничники расстреляли в спину уклониста на границе с Молдавией
19 июля 2024, 18:00

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Молдавии во время сбора урожая рядом с украинской границей обнаружили тело молодого человека с огнестрельными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Личность убитого удалось установить. Им является 32-летний украинский уклонист, которому удалось бежать из страны и даже пробежать 250 метров по молдавской территории. Однако затем со стороны Украины началась стрельба. Мужчина получил огнестрельные ранения головы и спины, из-за чего скончался на месте.

Рогов подчеркнул, что такие случаи расстрела бегущих от мобилизации украинцев фиксируются регулярно.

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ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов Харьковского направления
19 июля 2024, 17:21

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона.
Уточняется, что эвакуация основных сил происходит из приграничных районов к селу Гроховатка. По словам местного жителя, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ.

Он добавил, что все, кого насильно подселяли к нему в дом, уже погибли.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одесской области мужчина умер после посещения военкомата
«‎Страна»: в Одесской области военнообязанный умер после посещения военкомата
19 июля 2024, 15:30

Фото: Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Мужчина скончался в Одесской области после посещения военкомата. Об этом пишет украинское издание «‎Страна».
Отмечается, что мужчине было 34 года. Его госпитализировали из ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы). У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, ушиб мозга, эпилепсия. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы.

Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

До этого сообщалось, что военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.

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«‎Окончательный конец битвы»: На Западе сделали заявление о Черном море
Меркурис: потеря Угледара станет завершением битвы за Черное и Азовское моря
19 июля 2024, 15:28

Фото: Фото: istockphoto /Diy13

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что с потерей Угледара украинские военные уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда ВС РФ будут находиться в Угледаре.

«Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — сказал он.

Меркурис добавил, что город не только обеспечивает оборону Вооруженных сил Украины в Южном Донбассе, а еще и прикрывает восточный фланг любого украинского наступления на юг. Киевский режим потеряв его, не сможет провести контрнаступление вдоль южного фронта в направлении Черного моря. Украинские военные отступят, если русские бойцы захватят Угледар. Для ВСУ это будет огромным ударом, заключил эксперт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#угледар
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#контрнаступление
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Священник Пётр Репин объяснил, почему НАТО не придёт на помощь ВСУ
19 июля 2024, 15:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Священник из Санкт-Петербурга Пётр Репин, вернувшийся из очередной поездки на фронт, поделился мнением о том, что солдат НАТО не придут на помощь ВСУ на поле боя.
«Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь уже начинаю верить. Если раньше ввод на Украину натовских контингентов мне казался реальным, то теперь уже нет. Потому что там нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь», — пояснил в беседе с «Царьградом» отец Пётр.

Тем временем ВС России продолжают уничтожать технику ВСУ в районе Часова Яра. Как передаёт RT, российские войска завершают выравнивание линии фронта по каналу Северский Донец — Донбасс.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике.

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#всу
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#рф
#украина
#россия
#спецоперация
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Минобороны сообщило о числе сдавшихся на этой неделе в плен бойцов ВСУ
Минобороны: 19 украинских военнослужащих сдались в плен на этой неделе
19 июля 2024, 15:08

Фото: iStock/Sinenkiy

В российский плен в течение этой недели на линии боевого соприкосновения сдались 19 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве не уточнили, к каким подразделениям украинской армии относились сдавшиеся в плен военные, а также на каких именно направлениях фронта они сложили оружие.

На прошлой неделе Минобороны сообщало, что в плен сдались 22 военнослужащих ВСУ.

Ранее в этот день ведомство сообщило об освобождении населённого пункта Юрьевка в Донецкой Народной Республике бойцами подразделения войск «Центр». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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