Боец СВО нашел в грязи икону со своим именем, которая спасла его при обстреле

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Боец ВС РФ Александр Абрамцев нашел в грязи икону, которая позже спасла ему жизнь. Историю рассказывает издание ChitaMedia со ссылкой на один из Telegram-каналов.
«В окопах всегда грязь, и мы использовали настилы. И вот, в один прекрасный момент вместо настила нашли икону. Поднял, очистил. В итоге это оказалась очень старинная икона, и сзади была надпись "рабу Божьему Александру"», — рассказал боец.
Он рассказал эту историю священнику, который пояснил, что эта икона «ждала его». После священнослужитель благословил батальон этой иконой перед боем. В том бою подразделение Абрамцева попало под обстрел противника, однако все пять прилетов пришлись мимо.
Ранее стало известно, что в зоне СВО икона Божьей Матери спасла жизнь российскому солдату. Пуля попала бойцу в грудь, но образ Богородицы не пропустил смерть в сердце воина.
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