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Боец СВО нашел в грязи икону со своим именем, которая спасла его при обстреле

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ Александр Абрамцев нашел в грязи икону, которая позже спасла ему жизнь. Историю рассказывает издание ChitaMedia со ссылкой на один из Telegram-каналов.
«В окопах всегда грязь, и мы использовали настилы. И вот, в один прекрасный момент вместо настила нашли икону. Поднял, очистил. В итоге это оказалась очень старинная икона, и сзади была надпись "рабу Божьему Александру"», — рассказал боец.

Он рассказал эту историю священнику, который пояснил, что эта икона «ждала его». После священнослужитель благословил батальон этой иконой перед боем. В том бою подразделение Абрамцева попало под обстрел противника, однако все пять прилетов пришлись мимо.



Ранее стало известно, что в зоне СВО икона Божьей Матери спасла жизнь российскому солдату. Пуля попала бойцу в грудь, но образ Богородицы не пропустил смерть в сердце воина.

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#солдат
Снисхождения не будет: Хинштейн поможет прокуратуре взыскать украденные деньги
Хинштейн пообещал помощь во взыскании денег с главы Курской корпорации развития
28 января 2025, 14:03

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Правительство Курской области поддержит в суде иск к бывшему руководству АО «Корпорация развития Курской области» и ряду предпринимателей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В своём телеграм-канале он написал , что областное правительство окажет всю необходимую помощь при расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также возмещению ущерба, нанесённого российскому государству.

Генпрокуратура считает, что при исполнении госконтрактов было присвоено 32 млрд рублей, направленных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружения в Курской области.

«Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно, когда речь идет о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — подчеркнул Александр Хинштейн.

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#курская область
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Mash: Курьеры доставили траурный венок генералу ВС РФ Терёхину от СБУ
28 января 2025, 12:51

Фото: istockphoto/zim286

Служба безопасности Украины организовала доставку траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизии генерал-майору Виталию Терехину прямо в зону спецоперации. Для этого были наняты два московских курьера.
О дерзкой выходке украинских спецслужб рассказал телеграм-канал Mash. Сотрудники СБУ разместили в профильном чате сообщение о «несложной работе», которая, к тому же, будет хорошо оплачена. На него откликнулись двое безработных из российской столицы. Им переслали координаты получения венка и адрес доставки, с указанием оставить «посылку» и уйти.

Венок обнаружили родственники военачальника тут же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Курьеров уже вычислили по камерам разыскивают.

Генерал-майор Виталий Терёхин родом з Кунгура в Пермском крае. Он боевой офицер, не раз служил в «горячих точках», дважды кавалер ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. Его противники пошутили опасно, прежде всего — для себя.

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#сотрудники
#сбу
#москва
#спецоперация
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«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте
The Economist: ВСУ перешли к тактике затыкания дыр в зоне СВО
28 января 2025, 12:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия на фоне проблем с живой силой перешла к тактике затыкания дыр. Об этом пишет британская газета The Economist.
«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — приводятся в статье слова одного из командиров ВСУ.

Авторы пишут о том, что проблемы с мобилизацией, а также массовое дезертирство украинских военных отрицательно сказались на ВСУ. При этом ВС РФ имеют больше возможностей для использования пехоты.

Так, армия России продолжает освобождать территории Донбасса, «доставляя Украине массу беспокойств».

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#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
#удар
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ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области
28 января 2025, 12:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря успешным наступательным действиям группировки войск «Запад».

В зоне ответственности бойцов подразделений было ликвидировано до 330 украинских военнослужащих.

Также было нанесено поражением живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Зеленый Гай, Копанки, Красное Первое, Лозовая, Песчаное и Тополи в Харьковской области, Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Григоровка, Ивановка и Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#запад
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Льготы участникам СВО: какие выплаты и госгарантии предусмотрены по контракту с МО РФ
28 января 2025, 11:56

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бойцы спецназа группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. Они подошли к Тимофеевке с рассветом. Из-за тумана боевики ВСУ не смогли обнаружить российских военных. Чтобы принять участие в освобождении ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областей можно заключить контракт с Минобороны РФ. Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами.
«С рассветом подошли к Тимофеевке, погода нам благоволила, был туман, враг нас не смог обнаружить своевременно. Непосредственно у позиций ВСУ начались бои. Мы заходили небольшими группами с флангов», — рассказал командир группы Дмитрий Трунин.

Противник, не ожидая атаки, спешно пытался организовать оборону населенного пункта. Но пока одна группа отвлекала на себя основное внимание, другие подразделения спецназа обошли противника с флангов и уничтожили украинских неонацистов.

После уничтожения основных сил ВСУ остатки гарнизона, которые не успели сбежать со своих позиций, сдались в плен.

Контракт с Минобороны РФ


При заключении контракта с Минобороны РФ в Подмосковье предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей. Бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности. Перед отправкой в зону СВО военнослужащих обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки.

Бойцам предоставляется лучшая экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками. За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

За награды предусмотрены отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Льготы для военнослужащих

Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Выплаты и льготы для семей бойцов СВО


Семьям военнослужащих также предоставляется ряд различных льгот, в том числе кредитные каникулы, жен бойцов СВО при наличии детей до 18 лет не могут сократить на работе, детям предоставляется обучение детей на бюджетной основе в вузах в пределах установленной квоты, а также внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка для учеников 1-6 класса, бесплатные кружки и секции, а также бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и многое другое.

Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Что положено за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей.

Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей. При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области
28 января 2025, 11:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Более 100 украинских десантников перешли в контратаку в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
Отмечается, что минувшей ночью командование ВСУ перебросило в Суджанский район свыше сотни десантников. Они были отправлены в контратаку на российские позиции около хутора Никольский.

По данным источника, бойцы ВС РФ ликвидировали большую часть живой силы ВСУ и прервали их контратаку. При этом другая часть украинских военных бежала.

Ранее Минобороны России сообщало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области. После выполнения этой боевой задачи он также совершил противоракетное маневрирование на низкой высоте и использовал тепловые ловушки.

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#военные
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#вс рф
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«РВ»: Ночью армия России нанесла массированный удар по инфраструктуре в Киеве
28 января 2025, 11:47

Фото: istockphoto/Zeferli

В ночь на 28 января российские военные нанесли массированный удар по военным объектам в столице Украины. Целью атаки стали, в том числе, средства противовоздушной обороны, которые пытались защитить наземную инфраструктуру.
Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме Киева, ударам подверглись также военные энергетические объекты в некоторых других городах страны. Незадолго до полуночи ВСУ сообщили о большом количестве беспилотников, летящих в сторону Черниговской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей. Вскоре угроза атаки БПЛА была объявлена и в Киеве.

Около двух часов ночи киевлян призвали спуститься в укрытия. По сообщениям военных корреспондентов, взрывы звучали в разных частях города, в том числе в стороне аэродрома Васильки. Кое-где начались пожары. Министерство обороны РФ информацию о ночном массированном ударе по Украине пока не подтвердило.

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Освобождение села под Суджей, удар по ВСУ в Торецке, ожесточенные бои в Курской области: последние новости СВО
28 января 2025, 10:32

Фото: iStock/Jakub Laichter

В Курской области российские войска продолжают противостоять атакам Вооружённых сил Украины на приграничные территории. Российская авиация и артиллерия активно наносят удары по позициям противника, в то время как военные инженеры укрепляют инфраструктуру региона. ВС РФ достигли тактических успехов на нескольких фронтах, включая Угледарский, Запорожский и Покровский, где ведутся интенсивные бои с использованием артиллерии и дронов. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


Министерство обороны России официально объявило об освобождении села Николаево-Дарьино. За последние дни подразделения ВС РФ провели зачистку окрестностей, укрепили свои позиции и успешно отразили несколько атак со стороны ВСУ. В настоящее время российская армия уверенно контролирует этот стратегически важный плацдарм. Наступательные действия продолжаются по широкому фронту, с основными ударами в направлении реки Малая Локня, а также в районах населённых пунктов Свердликово, Лебедевка, Викторовка и Никольский.
Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ
Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ

На окраинах Свердликово продолжаются ожесточённые столкновения, где российские штурмовые группы активно ведут боевые действия. Севернее, в районе Погребков, наблюдаются стрелковые бои на южной окраине села. Украинские подразделения, проникшие из Орловки, сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны российских войск. Противник активно использует авиацию, артиллерию и беспилотники.

На других направлениях, включая районы Черкасского Поречного, Махновки и Гуево, продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения прилагают максимум усилий для установления контроля над стратегически важными территориями.


Часовоярское направление


В Часов Яре основные боевые действия сосредоточены на юго-западе городской застройки, где российские войска смогли взять под контроль бункер и прилегающие территории.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении также зафиксированы столкновения в районе Колодези и севернее Ивановки. Украинские формирования ведут контратаки, стремясь удержать свои позиции.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Купянское направление


На Купянском направлении продолжаются интенсивные бои. На южном фланге российские войска активно действуют в районах Зелёного Гая, Глушковки и Богуславки, в то время как на северном фланге столкновения происходят в районе Двуречной и в сторону Кутьковки.

Херсонское направление


На Херсонском направлении сохраняются неблагоприятные погодные условия: густой туман и сильный ветер затрудняют работу беспилотников. Это приводит к снижению интенсивности боевых действий на линии фронта, однако обе стороны используют это время для укрепления своих позиций. Украинские формирования активно проводят ротации, пополняют запасы боеприпасов и занимаются дистанционным минированием, в том числе в районе Алёшек. В то же время российская артиллерия наносит удары по целям в Ольговке, Антоновке и других населённых пунктах.


Российские морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ в Великой Новоселке
Российские морпехи спасли раненного гранатой солдата ВСУ в Великой Новоселке

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои без значительных изменений на фронте. Российские операторы беспилотников успешно атаковали и уничтожили несколько станций радиоэлектронной борьбы ВСУ. Основные удары приходились на позиции в районе Орехова, Преображенки и Новоандреевки, а активные боевые действия продолжаются в Каменском районе.


Торецкое направление


В Торецке российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь прорвать оборону противника на севере города. Бои идут южнее шахты «Фомиха», на территории шахты «Торецкая» и в северной части посёлка Крымское. Российские подразделения стремятся захватить высоты восточнее Щербиновки, что может способствовать их дальнейшему продвижению в этом районе.

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#армия
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#днр
#всу
#вс рф
#курская область
#запорожская область
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Бывший украинский военный заявил, что его мобилизовали с 75% ожогом тела
Бывший военный ВСУ рассказал, как сбежал из лагеря НАТО, где проходил обучение
28 января 2025, 07:25

Фото: iStock/zabelin

Бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С. рассказал о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на то, что он был комиссован по состоянию здоровья из-за 75% ожогов тела, полученных в детстве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Валерия, его призвали на службу в конце октября, когда сотрудники территориального центра комплектования и полиции остановили его на улице под предлогом проверки документов. В течение нескольких часов была организована медицинская комиссия, он оказался в распределительном военном центре. После краткого осмотра в одной из военных частей под Ровно его признали негодным для службы, однако на следующий день другая медкомиссия в Десне подтвердила его годность.

«Я пробыл там полторы недели. Не знаю, по какому отбору я попал в группу для обучения в Британии», — отметил он.

Валерий пояснил, что его тяжелые травмы не позволяли ему выполнять физические нагрузки, и он испытывал серьезные проблемы с дыханием. Несмотря на наличие медицинских справок, попытки оспорить мобилизацию через суд не увенчались успехом — юристы опасались брать его дело.

«Я понимал, что дальше тянуть некуда, и на передовой шансы выжить 50 на 50. Поэтому решил сбежать», — добавил он, объясняя свое решение покинуть лагерь НАТО в Великобритании.

Ситуация с мобилизацией в Украине остается напряженной, многие призывники сталкиваются с аналогичными проблемами, включая случаи, когда даже люди с серьезными заболеваниями подлежат призыву.

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#суд
#военные
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