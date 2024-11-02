Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив

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Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после того, как ему миной оторвало ногу. Историю спасения военного рассказывает kp.ru.
Уроженец Оренбурга Виктор Стешов отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года. Он участвовал в боевых действиях на Лисичанском направлении в ЛНР. В ноябре в ходе штурма он наступил на противопехотную мину, и ему оторвало ногу. Самостоятельно наложив себе жгут, боец отправился в сторону полевого госпиталя. Он полз восемь часов, после чего ему оказали помощь, а затем отправили в больницу в Луганске.
Мужчину длительное время мучали фантомные боли, но ему удалось «договориться» с головой. После прохождения лечения он отправился на восстановление в Анапу. По индивидуальной программе реабилитации ему полагался протез, который в итоге изготовила фирма из Ростова-на-Дону, тщательно подгоняя и примеряя его.
После завершения курса лечения Виктор понял, что ему некуда идти и отправился в ближайший храм. Священник подсказал ему адрес церковного приюта для попавших в тяжёлую жизненную ситуацию людей. Там военный нашёл временное пристанище. Несмотря на травму и протез он с удовольствием работает на гуманитарном складе, помогая разгружать помощь, а также трудится в храме.
Он рассказал, что в зоне боевых действия не раз оказывался на волоске от смерти, но именно благодаря вере остался жив.
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Мужчину длительное время мучали фантомные боли, но ему удалось «договориться» с головой. После прохождения лечения он отправился на восстановление в Анапу. По индивидуальной программе реабилитации ему полагался протез, который в итоге изготовила фирма из Ростова-на-Дону, тщательно подгоняя и примеряя его.
После завершения курса лечения Виктор понял, что ему некуда идти и отправился в ближайший храм. Священник подсказал ему адрес церковного приюта для попавших в тяжёлую жизненную ситуацию людей. Там военный нашёл временное пристанище. Несмотря на травму и протез он с удовольствием работает на гуманитарном складе, помогая разгружать помощь, а также трудится в храме.
Он рассказал, что в зоне боевых действия не раз оказывался на волоске от смерти, но именно благодаря вере остался жив.
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Анастасия Чинкова