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Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов

Боец СВО заявил, что у штурмовика должно быть не меньше 350 патронов
10 июня 2024, 08:31
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российский военный, который участвует в СВО, назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Об этом пишет «Лента.ру».
«У штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою», — пояснил он.

Солдат рассказал, что в ходе боевых действий очень помогает дополнительное навесное оборудование на оружие и противодронные очки.



Ранее сообщалось, что российский солдат с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк ВСУ Т-64. Операторы БПЛА заметили движение бронетехники вдоль домов в Авдеевке. По рации они передали информацию раненому бойцу из 114-го штурмового отряда. Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и ударил из гранатомёта. За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные наносят огневое поражение ВСУ под Часовым Яром
Минобороны: пытавшиеся прорвать оборону под Часовым Яром силы ВСУ ликвидированы
10 июня 2024, 08:16

Фото: iStock/IherPhoto

Экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Ивановского соединения ВДВ уничтожают живую силу и технику подразделений ВСУ, которые пытаются прорвать оборону российских военных под Часовым Яром. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Сообщается, что экипажи самоходных орудий «Нона-С» ведут стрельбу по навесной траектории с закрытых огневых позиций, поражая пикапы, которые перевозят личный состав противника для ротации.

Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники маскируют свою позицию и уходят в укрытие.

Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Наносился он неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту ВСУ
10 июня 2024, 07:30

Фото: iStock/Milous

Самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.

Помимо этого, кроме подготовки бортов к вылету, персонал на основе полученного опыта осуществляет разработку и внедрение новых научных решений. Это повышает эффективность использования техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Согласно информации военного ведомства, данная атака являлась ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Цель была успешно достигнута.

Напомним, за последнее время российские военные всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#удар
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#истребители
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Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия
Yle: Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения
10 июня 2024, 07:13

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений. Об этом пишет общественный вещатель Yle со ссылкой на главу отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканена.
Сообщается, что Хейсканен рассказал об отправке последних новинок финской оборонной промышленности. Отмечается, что некоторые из них находятся на стадии разработки.

«Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант», — пишет Yle.

Ранее Финляндия направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Солдат ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен
10 июня 2024, 07:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Солдат Вооруженный сил Украины на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.
Сообщается, что на связь с военными ВС РФ он вышел по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев.


Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.

7 июня Генштаб ВСУ заявлял, что наиболее напряженная ситуация для украинских войск складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские артиллеристы описали обстановку на харьковском направлении
10 июня 2024, 06:43

Фото: iStock/Александр Мельников

Артиллеристы российской группировки «Север» рассказали о ситуации на харьковском направлении. Они сообщили РИА Новости, что ситуация стала более спокойной благодаря подавлению противника артиллерией и личным составом.
«Стало тише. Намного тише стало, чем в пик наступления», – заявил агентству российский военный.

Ранее российские военные продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Подразделения группировки войск «Север» поразили 57-ю мотопехотную дивизию украинской армии в районах Гранова и Константиновки.

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#дрон
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В Крыму заявили о переходе к новой фазе конфликта на Украине
Константинов: в конфликте на Украине начинается новая фаза
10 июня 2024, 06:08

Фото: Минобороны РФ

Конфликт на Украине вступает в новую фазу, во время которой украинская армия сосредоточится на попытках атаковать российскую территорию западным оружием, председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что ситуация на фронте была сложной для Киева из-за нехватки личного состав в Вооруженных силах Украины рядах (ВСУ).

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники – на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми», – отметил Константинов.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские военные источники сообщил о первых ударах бойцов ВСУ по российским целям за пределами новых регионов и Крыма. По его данным, был атакован командный пункт Белгородской области.

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#всу
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#россия
#крым
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Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
10 июня 2024, 02:08

Фото: iStock/Apriori1

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале о рабочей ситуации на транспортной развязке.
Причины данного решения не установлены. Людей на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

29 мая Украина попыталась атаковать Крымский мост 10 американскими ракетами ATACMS.

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В рядах ВСУ разгорелся новый скандал
«Страна»: в рядах ВСУ воруют топливо практически на всех уровнях
09 июня 2024, 23:06

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Новая проблема, с которой столкнулись ВСУ, — это хищение топлива, сообщает «Страна» со ссылкой на военных.
«Одной из наиболее острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в статье.
Отмечается, что топливо превратилось в своеобразную валюту среди военнослужащих. Украинский офицер раскрыл порталу одну из схем. По его словам, каждый месяц в ВСУ похищают значительное количество топлива, которое списывают на «боевые действия».

Украинский офицер пояснил, что когда подразделение находится на первой линии, топливо доставляется на вторую линию заправщиками. Заправляют технику, выписывают накладные. Командир должен после ротации детально отчитаться за израсходованное горючее. Но на самом деле точный учет расхода топлива на передовой во время боевых действий с участием техники невозможен, что и создает основу для схем и приписок.

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Младший сержант Кругликов ликвидировал из гранатомета опорник ВСУ и 10 боевиков
09 июня 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Николай Сидоров

Опорный пункт ВСУ и десять украинских националистов уничтожил из гранатомета старший стрелок – сапер гвардии младший сержант Александр Кругликов. Об этом сообщили в минобороны России.
«Застигнутый врасплох противник, потеряв более десяти человек от выстрела Александра, попытался вступить в стрелковый бой. Попытка боевиков была пресечена российскими десантниками», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что остальная живая сила врага сдалась в плен. Кругликов и подразделение создавали плацдарм для дальнейшего наступления российских войск, когда при продвижении увидели замаскированный опорник. Подобравшись поближе, Кругликов нанес удар.

В минобороны подчеркнули, что решительные действия Кругликова помогли российским бойцам выполнить поставленную перед ними задачу.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается.

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