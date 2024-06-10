Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов

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Российский военный, который участвует в СВО, назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Об этом пишет «Лента.ру».
«У штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою», — пояснил он.
Солдат рассказал, что в ходе боевых действий очень помогает дополнительное навесное оборудование на оружие и противодронные очки.
Ранее сообщалось, что российский солдат с позывным Маркел уничтожил модернизированный танк ВСУ Т-64. Операторы БПЛА заметили движение бронетехники вдоль домов в Авдеевке. По рации они передали информацию раненому бойцу из 114-го штурмового отряда. Как только танк приблизился к его позиции, он вылез из укрытия и ударил из гранатомёта. За этот подвиг военного наградили «Орденом мужества».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова