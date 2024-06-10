Российские военные наносят огневое поражение ВСУ под Часовым Яром

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Экипажи самоходно-артиллерийского дивизиона Ивановского соединения ВДВ уничтожают живую силу и технику подразделений ВСУ, которые пытаются прорвать оборону российских военных под Часовым Яром. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Сообщается, что экипажи самоходных орудий «Нона-С» ведут стрельбу по навесной траектории с закрытых огневых позиций, поражая пикапы, которые перевозят личный состав противника для ротации.
Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники маскируют свою позицию и уходят в укрытие.
Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Наносился он неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Выполнив огневую задачу, артиллеристы-десантники маскируют свою позицию и уходят в укрытие.
Ранее сообщалось, что самолеты Су-34 ВКС нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Наносился он неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. После выполнения поставленных задач истребители вернулись на аэродром вылета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова