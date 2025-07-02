Боец СВО назвал самых опасных наемников на Украине
Боец Шорохов: самые опасные наемники на Украине приехали из Израиля
Самые опасные иностранные наемники в рядах ВСУ приехали из Израиля. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru боец СВО отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Алексей Шорохов.
Он отметил, что самые жестокие преступления совершает «Грузинский национальный легион»*.
«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники», — отметил военный.
По словам Шорохова, на Украине были замечены группы спецназа и специальная авиадесантная служба Британии, а также американские солдаты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
*Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена