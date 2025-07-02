NYT: США отстраняются от украинского конфликта

02 июля 2025, 18:36

NYT: приостановка поставок оружия ВСУ указывает на отстранение США от конфликта

Фото: iStock/Ruma Aktar

Приостановка военной помощи Киеву указывает на то, что Вашингтон отстраняется от украинского конфликта, сообщает газета New York Times.





Ранее о приостановке поставок боеприпасов и оружия из Соединённых Штатов на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила факт приостановки поставок и подчеркнула, что в приоритете интересы страны, по этой причине было принято такое решение.

«Сигнал, кажется, ясен: Вашингтон отстраняется от этой войны», — пишет New York Times.