NYT: США отстраняются от украинского конфликта
NYT: приостановка поставок оружия ВСУ указывает на отстранение США от конфликта
Приостановка военной помощи Киеву указывает на то, что Вашингтон отстраняется от украинского конфликта, сообщает газета New York Times.
Ранее о приостановке поставок боеприпасов и оружия из Соединённых Штатов на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила факт приостановки поставок и подчеркнула, что в приоритете интересы страны, по этой причине было принято такое решение.
«Сигнал, кажется, ясен: Вашингтон отстраняется от этой войны», — пишет New York Times.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке поставок американского вооружения Киеву, отметил, что чем меньше оружия поставляется Вооружённым силам Украины (ВСУ), тем ближе окончание специальной военной операции (СВО). А ранее в Кремле заявили, что поставки оружия на территорию Украины со стороны Запада не способствуют урегулированию конфликта.