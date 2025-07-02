Политолог указал на желание Трампа стать миротворцем в конфликте на Ближнем Востоке
Мезюхо: Трамп хочет стать миротворцем в конфликте на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп хочет стать миротворцем в ближневосточном конфликте. В этом уверен политолог Иван Мезюхо.
«Трамп хотел бы получить Нобелевскую премию мира, и для этого ему необходимо примерить на себя лавры миротворца. Он долгое время пытается это сделать по различным направлениям, проявляя активность как в украинском военном кризисе, так и в военном противостоянии между Индией и Пакистаном», — сказал Мезюхо «Известиям».
Однако пока, по словам эксперта, назвать Трампа миротворцем можно лишь с «большой-большой натяжкой».
В беседе с RT Мезюхо отметил, что Трамп не в состоянии поддерживать материально сразу два конфликта: на Украине и на Ближнем Востоке.
«Дональд Трамп выбирает Израиль как ключевого союзника, а Украину отбрасывает на второй план. Зеленскому и не снился тот уровень коммуникации с американским президентом, который есть у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху», — подчеркнул политолог.
При этом он не исключил, что США могут возобновить поставки военной помощи Украине, чтобы заставить Россию быстрее прекратить огонь на поле боевых действий.