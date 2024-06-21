Боец СВО неделю оборонял позицию, пив дождевую воду и поедая листья

Фото:IStock/Aleksandr Golubev
Участник специальной военной операции на протяжении недели в одиночку удерживал брошенные ВСУ позиции. Об этом сам солдат с позывным Мияги рассказал журналистам RT.
По словам бойца, он участвовал в штурме украинских позиций, когда внезапно они попали под обстрел. Штурмующие разделились и Мияги направился в сторону ВСУ, вызывая огонь неприятеля на себя. Он занял брошенное украинцами укрепление и под прицелами дронов неделю удерживал его. В это время сослуживцы бойца занимали другие опорные пункты. После у Мияги возник план спасения и он пересек 3 километра пересеченной местности, простреливаемой и заминированной ВСУ. Сослуживцы встретили его, стоящим на коленях, передает RT.
«Меня спасли холодные короткие дожди два дня подряд. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. Будто понемногу сходил с ума», — сообщает российский боец.Читайте также
Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце
Самая масштабная атака ВСУ на Кубань с начала СВО: последствия ударов и жертвы
Под Оренбургом у участника СВО украли медаль «За отвагу»
Олег Дикий