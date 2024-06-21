Самая масштабная атака ВСУ на Кубань с начала СВО: последствия ударов и жертвы

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Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку дронами на Краснодарский край. В результате происшествия пострадали мирные жители и объекты инфраструктуры. О том, какие районы были атакованы расскажет редакция «Радио 1».
Массированная атака ВСУ на Кубань
Жители Краснодарского края минувшей ночью слышали звуки, похожие на взрывы, сразу в нескольких областях региона. Позже в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над регионом 43-х летательных аппаратов. Атака ВСУ на регион стала самой масштабной с момента начала СВО.
Темрюкский район
В курортном поселке Волна Темрюкского района обломки дрона рухнули на гостевой дом. Людей успели эвакуировать, поэтому жертв удалось избежать. Информацию подтвердил оперштаб Кубани.
Ейский район
В Ейском районе в ночь на 21 июня прогремела серия взрывов. Жертв среди мирного населения нет. Также не сообщалось о разрушениях инфраструктуры.
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Северский район
Позже появилась информация о возгорании на Ильском НПЗ. Причиной пожара стали обломки БПЛА, упавшие на объект. В результате инцидента ранения получили два сотрудника.
Адыгея
Дроны ВСУ также стали причиной пожара жилого дома в Яблоновке. Прилеты были в ауле Козет, поселке Новом и Яблоновском.
Из-за угрозы атаки БПЛА около двух часов был перекрыт Яблоновский мост для проезда автомобилей.
По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, во время атаки была повреждена крыша жилого дома. Семье обещали оказать помощь. Пострадавших нет.
Краснодар
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