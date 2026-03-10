Боец СВО очнулся в морге после того, как его посчитали мертвым

10 марта 2026, 14:24

Фото: iStock/sudok1

Участник специальной военной операции с позывным Лис рассказал, что после тяжелого ранения пришел в сознание уже в морге, где его по ошибке сочли погибшим. Историю военнослужащего приводит «Комсомольская правда».