Боец СВО очнулся в морге после того, как его посчитали мертвым
Участник специальной военной операции с позывным Лис рассказал, что после тяжелого ранения пришел в сознание уже в морге, где его по ошибке сочли погибшим. Историю военнослужащего приводит «Комсомольская правда».
По словам бойца, он очнулся на холодном металлическом столе и не мог двигаться или подать сигнал, что жив. Он вспоминает, что открыл глаза и увидел рядом сотрудницу, которая обмывала его водой. Когда женщина заметила, что мужчина пришел в себя, она закричала и позвала врача. После этого боец снова потерял сознание.
Позже в госпиталь прибыл реаниматолог, который начал осматривать раненого и снял повязку с его глаз. Тогда военнослужащий смог подать сигналы зрачками, и врач понял, что пациент находится в сознании.
К этому моменту семья бойца уже получила известие о его гибели и оплакивала его. Однако выяснилось, что военнослужащий выжил и продолжил лечение.
