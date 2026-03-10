Стало известно, как погода повлияла на темпы наступления ВС РФ
Военэксперт Матвийчук: ВС РФ замедлили наступательные темпы из-за таяния снегов
Весенняя распутица повлияла на темпы продвижения российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова депутата Госдумы Андрея Гурулева о замедлении динамики наступления.
В беседе с NEWS.ru Матвийчук отметил, что причиной временной паузы стали климатические условия.
«Весна, таяние снегов, техника вязнет. А то, что Россия готовится к наступлению, этого никто не скрывал. Конфигурация фронта, расположение войск и действия говорят, что российские войска идут с самыми решительными целями», — пояснил аналитик.Военэксперт подчеркнул, что в качестве ключевых целей он назвал освобождение агломераций Краматорска и Славянска, Дружковки в ДНР, а также создание буферных зон на территориях Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей.