RT опубликовал вторую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын»

10 марта 2026, 10:49

Фото: iStock/zim286

На RT состоялась премьера второй части фильма «Сильные духом. Мама и сын». Картина рассказывает историю Ольги, которая потеряла сына, выполнявшего боевые задачи в рамках спецоперации на Украине.





11 января с женщиной связался командир ее сына Никиты и сообщил ей, что молодого человека, вероятно, нашли. Далее Ольге предстояло пройти процедуру опознания и похоронить собственного ребенка.





«Это не человек, который собирался умирать. Он говорил об этом: что он вернётся, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением, с ребятами его поколения, как доносить эти смыслы», — рассказала Ольга RT.