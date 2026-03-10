RT опубликовал вторую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын»
На RT состоялась премьера второй части фильма «Сильные духом. Мама и сын». Картина рассказывает историю Ольги, которая потеряла сына, выполнявшего боевые задачи в рамках спецоперации на Украине.
11 января с женщиной связался командир ее сына Никиты и сообщил ей, что молодого человека, вероятно, нашли. Далее Ольге предстояло пройти процедуру опознания и похоронить собственного ребенка.
«Это не человек, который собирался умирать. Он говорил об этом: что он вернётся, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением, с ребятами его поколения, как доносить эти смыслы», — рассказала Ольга RT.
По словам матери, Никита планировал вернуться к гражданской жизни и рассказывать, как на Западе подменяют понятия и манипулируют молодежью. Особенно это заметно в материалах оппозиционных блогеров.
На похороны бойца приехал его сослуживец, бывший росгвардеец. В прошлом ребята были по разные стороны оцепления во время протестов в Москве, а на фронте воевали плечом к плечу.