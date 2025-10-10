Боец СВО отрезал себе ногу в окопе и несколько дней ждал помощи

10 октября 2025, 12:10

Российский военный рассказал, как был ранен и пять дней ожидал помощи в окопе

Фото: Istock/Prostock-Studio

Боец специальной военной операции Айдар Гайфутдинов с позывным Бигфут поведал о тяжёлом ранении в июне 2024 года. Инцидент произошёл на Очеретинском направлении.





Гайфутдинов рассказал агентству «Татар-информ», что группа бойцов, в составе которой он находился, пошла в наступление. В лесу противник с помощью дрона обнаружил военного и выпустил по нему гранату из гранатомёта.

«Снаряд взорвался около меня — ногу сразу же оторвало, она осталась висеть на остатках кожи. Я отполз в окоп, сам оказал себе первую помощь, сделал обезболивающий укол. Мне пришлось самому себе отрезать ногу, иначе я не мог её нормально перебинтовать и обработать — остатки тканей мешали», — объяснил Айдар.