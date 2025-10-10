ВС РФ обнаружили в ДНР подземный туннель ВСУ длиной около 700 м
Военные Южного военного округа обнаружили в лесополосе на константиновском направлении Донецкой Народной Республики подземный туннель длиной примерно 700 метров. Об этом сообщил командир расчёта БПЛА с позывным «Дава».
По его словам, все находившиеся в тоннеле боевики Вооружённых сил Украины были уничтожены.
«В одной посадке у них был туннель ... метров 700», — приводит слова командира РИА «Новости».
Он пояснил, что такие сооружения дают противнику возможность скрытного передвижения и создают трудности для разведки с помощью беспилотников. Кроме того, по словам «Давы», если в тоннеле разместить пулемётчика, это позволит продолжительное время сдерживать наступление атакующей стороны.