Боец СВО поднялся на сцену после спектакля с участием Павла Прилучного в Москве

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Российский военнослужащий поднялся на сцену после спектакля с участием актера Павла Прилучного в Москве. Он поблагодарил артиста и рассказал, что тот с начала СВО помогает его подразделению. Об этом информирует mk.ru.
Зал встретил солдата ВС РФ ликованием.
Выступление военного тронуло зрителей до глубины души. Сам Прилучный заявил, что помогать российским бойцам – «наша общая задача».
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«Благодаря Павлу и всем, кто нам помогает, мы идем к поставленным целям», — отметил военнослужащий.
Выступление военного тронуло зрителей до глубины души. Сам Прилучный заявил, что помогать российским бойцам – «наша общая задача».
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Екатерина Коршунова