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Бои активизировались в зоне СВО сразу на нескольких направлениях. Министерство обороны РФ, местные власти и военные корреспонденты сообщают о значительных успехах российских войск, в то время как Вооруженные силы Украины продолжают попытки контратаковать и наносить удары по гражданским объектам. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская областьПриграничные районы России продолжают оставаться местом интенсивных боевых действий. Вооружённые силы Российской Федерации активно вытесняют ВСУ с территории, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Село Горналь остается единственным населённым пунктом Курской области, который по-прежнему контролируется ВСУ. Тем не менее, российские войска сужают кольцо вокруг противника, методично разрушая его оборонительные позиции.
Согласно данным военного ведомства, штурмовые группы ВС РФ, включая подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север», начали операцию в селе с нескольких направлений. Операция, стартовавшая 11 апреля, проходит успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны противника.
Расчёты FPV-дронов ВС РФ выбивают украинских военных с позиций в Волчанске
Массированная атака БПЛАВСУ осуществили массированную атаку на Крым и другие российские регионы в ночь на 24 апреля. По информации Минобороны РФ, российские системы ПВО успешно сбили 87 украинских беспилотников, из которых 45 были уничтожены над Крымом. В результате атак аэропорты в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и других городах временно приостановили свою работу.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В районе Берислава был уничтожен турецкий бронетранспортер Kirpi, что стало очередным ударом по бронетехнике противника. Основное внимание российских сил сосредоточено на уничтожении трансформаторных подстанций и антенных комплексов, обеспечивающих связь и энергоснабжение украинских позиций.
ВСУ, в свою очередь, продолжают обстрелы левобережных сел, нанеся за сутки 38 артиллерийских ударов. В районе Новой Маячки украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего двое людей получили тяжелые ранения. Эти инциденты подчеркивают сохраняющуюся напряженность и угрозу для мирного населения.
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Запорожское направлениеНа Запорожском фронте продолжаются позиционные бои в районе Малой Токмачки и Каменского. Российские войска оказывают давление на оборонительные линии ВСУ севернее Щербаков и у Степового, однако линия боевого соприкосновения
остается неизменной.
В ночь на 23 апреля российские дроны-камикадзе «Герань» нанесли удар по селу Степное, уничтожив цех по производству взрывчатых веществ и склад готовой продукции. Этот удар стал значительным достижением, ослабив производственные мощности противника.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении наблюдается относительное затишье в районе Комара, однако в окрестностях Отрадного и Богатыря российские войска ежедневно атакуют украинские опорные пункты, пробиваясь через лесные массивы. Штурмовые группы ВС РФ подходят к окраинам Богатыря, но пока не могут закрепиться из-за контратак со стороны ВСУ, направленных на сдерживание наступления российских сил.
Северское направлениеНа Северском направлении российские войска ведут бои за контроль над западными склонами горы Белой, стратегически важной высоты, позволяющей контролировать окружающие территории. Западнее горы штурмовые группы продвигаются к Григоровке, постепенно сжимая кольцо вокруг украинских позиций.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении в районе между Катериновкой и поселком Новое продолжаются активные боевые действия за контроль над лесными массивами, где противник укрепил свои позиции с помощью блиндажей.
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Анастасия Хохлова