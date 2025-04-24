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Сужение кольца в Курской области, массированная атака БПЛА на РФ, удары по ВСУ в Херсоне: последние новости СВО

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Бои активизировались в зоне СВО сразу на нескольких направлениях. Министерство обороны РФ, местные власти и военные корреспонденты сообщают о значительных успехах российских войск, в то время как Вооруженные силы Украины продолжают попытки контратаковать и наносить удары по гражданским объектам. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область

Приграничные районы России продолжают оставаться местом интенсивных боевых действий. Вооружённые силы Российской Федерации активно вытесняют ВСУ с территории, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Село Горналь остается единственным населённым пунктом Курской области, который по-прежнему контролируется ВСУ. Тем не менее, российские войска сужают кольцо вокруг противника, методично разрушая его оборонительные позиции.

Согласно данным военного ведомства, штурмовые группы ВС РФ, включая подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север», начали операцию в селе с нескольких направлений. Операция, стартовавшая 11 апреля, проходит успешно, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны противника.

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Массированная атака БПЛА

ВСУ осуществили массированную атаку на Крым и другие российские регионы в ночь на 24 апреля. По информации Минобороны РФ, российские системы ПВО успешно сбили 87 украинских беспилотников, из которых 45 были уничтожены над Крымом. В результате атак аэропорты в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и других городах временно приостановили свою работу.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В районе Берислава был уничтожен турецкий бронетранспортер Kirpi, что стало очередным ударом по бронетехнике противника. Основное внимание российских сил сосредоточено на уничтожении трансформаторных подстанций и антенных комплексов, обеспечивающих связь и энергоснабжение украинских позиций.

ВСУ, в свою очередь, продолжают обстрелы левобережных сел, нанеся за сутки 38 артиллерийских ударов. В районе Новой Маячки украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего двое людей получили тяжелые ранения. Эти инциденты подчеркивают сохраняющуюся напряженность и угрозу для мирного населения.

Фото: istockphoto / Evgeny555

Запорожское направление

На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои в районе Малой Токмачки и Каменского. Российские войска оказывают давление на оборонительные линии ВСУ севернее Щербаков и у Степового, однако линия боевого соприкосновения
остается неизменной.

В ночь на 23 апреля российские дроны-камикадзе «Герань» нанесли удар по селу Степное, уничтожив цех по производству взрывчатых веществ и склад готовой продукции. Этот удар стал значительным достижением, ослабив производственные мощности противника.

Угледарское направление

На Угледарском направлении наблюдается относительное затишье в районе Комара, однако в окрестностях Отрадного и Богатыря российские войска ежедневно атакуют украинские опорные пункты, пробиваясь через лесные массивы. Штурмовые группы ВС РФ подходят к окраинам Богатыря, но пока не могут закрепиться из-за контратак со стороны ВСУ, направленных на сдерживание наступления российских сил.

Северское направление

На Северском направлении российские войска ведут бои за контроль над западными склонами горы Белой, стратегически важной высоты, позволяющей контролировать окружающие территории. Западнее горы штурмовые группы продвигаются к Григоровке, постепенно сжимая кольцо вокруг украинских позиций.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении в районе между Катериновкой и поселком Новое продолжаются активные боевые действия за контроль над лесными массивами, где противник укрепил свои позиции с помощью блиндажей.

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Теракт в Нижегородской области: ФСБ предотвратила атаку с помощью дронов
Теракт на нефтехимическом предприятии предотвращён сотрудниками ФСБ
24 апреля 2025, 10:10

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили потенциально катастрофический теракт, который мог бы нанести серьезный урон не только нефтехимическому предприятию, но и окружающим районам. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Два выходца из Средней Азии, действовавшие по заданию украинского куратора, планировали использовать беспилотные летательные аппараты для атаки.

Согласно информации, предоставленной ФСБ, задержание преступников произошло в момент, когда они готовились к осуществлению своего злонамеренного замысла. При попытке ареста злоумышленники оказали вооружённое сопротивление, однако профессионализм и оперативность сотрудников ведомства позволили нейтрализовать угрозу без жертв среди гражданского населения.

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#фсб
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Оператор БПЛА «Гаечка»: полк операторов БПЛА ВСУ не смог удержать Тарасовку
24 апреля 2025, 09:10

Фото: iStock/IherPhoto

Полк операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смог удержать населенный пункт Тарасовка. Об этом сообщил оператор БПЛА южной группировки войск ВС России с позывным «Гаечка», пишет РИА Новости.
Согласно заявлению Министерства обороны России, в среду подразделения группировки войск «Южная» освободили Тарасовку. Оператор «Гаечка» отметил, что при прибытии в район населенного пункта небо полностью контролировалось противником.

«Как таковой пехоты здесь не было, но было очень большое количество «птичников""(операторов БПЛА ВСУ). Здесь и «Мадьяры», и К-2, и «Мурамасы» — все, кто можно, все тут стоят», — рассказал он.

По словам «Гаечки», количество операторов БПЛА противника на данном направлении могло сопоставляться с численностью целого полка.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#переговоры
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Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
24 апреля 2025, 08:25

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.
В беседе с журналистами он выразил уверенность, что обсуждения прошли успешно.

«Думаю, они прошли хорошо», — отметил Трамп.

Ранее он рассказал, что Россия готова к заключению сделки, теперь ключевым моментом является согласование условий с Владимиром Зеленским.

Однако Трамп не обошел стороной критику в адрес Зеленского. Он заявил, что его последние высказывания о Крыме могут негативно сказаться на мирных переговорах с Россией. По мнению президента США, ситуация на Украине остается критической, Зеленскому следует принять решение о мире, иначе он рискует потерять страну в течение трех лет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Шойгу оценил последствия ввода миротворцев на исторические территории РФ
24 апреля 2025, 08:04

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью ТАСС выразил серьезные опасения по поводу возможного ввода миротворческого контингента на территорию Украины.
Он отметил, что подобные действия могут привести к прямому столкновению НАТО с Россией и, как следствие, к Третьей мировой войне.

Шойгу подчеркнул, что «миротворцы» могут оказаться лишь прикрытием для контроля над украинскими территориями и ресурсами, и предложил называть их «интервентами» или «оккупантами». Он также указал на историческую угрозу развертывания НАТО на Украине, которая стала одной из причин начала специальной военной операции.

Секретарь Совбеза задался вопросом, что именно будут защищать эти «миротворцы», упомянув о поддержке нацистского режима и гонениях на русскоязычное население.

«Это не миротворческая миссия», — сделал вывод секретарь СБ.

По его мнению, возможно, именно поэтому страны, представляющие реальное мировое большинство, не проявляют особого интереса к участию в таких миротворческих инициативах.

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#нато
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#рф
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ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА
24 апреля 2025, 07:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 87 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 45 аппаратов. Также значительное число БПЛА было сбито в следующих регионах:

  • 10 — над Белгородской областью,
  • 10 — над Курской областью,
  • 8 — над Воронежской областью,
  • 4 — над Брянской областью,
  • 4 — над Липецкой областью,
  • 4 — над Нижегородской областью,
  • 2 — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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