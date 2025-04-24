ВС России освободили населённый пункт Богдановка в ДНР

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Богдановка, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Эта информация была представлена в сводке ведомства.
• 10 — над Белгородской областью,
• 10 — над Курской областью,
• 8 — над Воронежской областью,
• 4 — над Брянской областью,
• 4 — над Липецкой областью,
• 4 — над Нижегородской областью,
• 2 — над Московским регионом.
Пострадавших и разрушений нет.
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ПВО за ночь нейтрализовала 87 украинских БПЛА
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобождён населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике», — говорится в заявлении министерства.Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 87 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории. Согласно предоставленным данным, наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Республикой Крым — 45 аппаратов. Также значительное число БПЛА было сбито в следующих регионах:
• 10 — над Белгородской областью,
• 10 — над Курской областью,
• 8 — над Воронежской областью,
• 4 — над Брянской областью,
• 4 — над Липецкой областью,
• 4 — над Нижегородской областью,
• 2 — над Московским регионом.
Пострадавших и разрушений нет.
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Анастасия Хохлова