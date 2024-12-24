Минобороны: Рядовой Жуковец сорвал контратаку ВСУ огнём из гранатомёта

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В зоне спецоперации отличился рядовой Вооружённых сил РФ Анатолий Жуковец. Прицельным огнём из гранатомёта он сорвал контратаку противника.
О подвиге бойца рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Подразделение, в котором служит Жуковец, охраняло подступы к недавно освобождённому от ВСУ населённому пункту. Противник собрал силы и предпринял попытку контратаки, надеясь выбить российских бойцов из села.
Солдат занял выгодную позицию на возвышенности открыл по наступающим украинцам огонь из гранатомёта. Прицельными выстрелами Жуковец подавил пулемётный расчёт противника, подбил автомобиль, в котором передвигались боевики, и нанёс значительный урон живой силе противника. В результате контратака захлебнулась, ВСУ, понеся значительные потери, были вынуждены отступить.
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Александр Бойцов