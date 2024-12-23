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Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО

Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых выплатах для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в приграничных регионах, включая Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Эти выплаты будут равны тем, которые получают участники специальной военной операции (СВО).

На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил о недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой были даны поручения по этому вопросу. Он подтвердил, что необходимые документы уже подготовлены и подписаны, что позволит военнослужащим в приграничных зонах получить дополнительные финансовые гарантии. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей.



На Урале почти все жители села Липино собрались на похоронах бойца СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
23 декабря 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Экстренные отключения подачи электроэнергии введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской. Причина заключается в сложном положении, в котором оказалась энергетическая система страны.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале. Кроме столицы Украины Киевской области, экстренные отключения электричества введены также в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации страны подверглись разрушению либо значительным повреждениям.

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#электроэнергия
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Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат
Нromadske: командование ВСУ прибегает к побоям, борясь с пьянством солдат
23 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ограничивается штрафами для солдат, злоупотребляющих алкоголем. Об этом пишет украинское издание Hromadske.
В случае, если уговоры не помогают, пьяницы могут быть переданы военной службе правопорядка, где на них составляют протоколы за административные правонарушения.

Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен (около 400 долларов), а повторное может привести к гауптвахте и лишению 100 тысяч гривен (2375 долларов) боевой премии. Однако, как отмечают военнослужащие, такие санкции иногда оказываются неэффективными. В таких случаях командование может прибегнуть к физическому воздействию.

В статьях 21 и 22 Устава внутренней службы ВСУ указано, что применение силы допускается, если другие меры не сработали и боец представляет угрозу для сослуживцев. По словам источника издания, в армии есть случаи, когда военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становились опасными для своих товарищей.

«В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить», — заявил один из собеседников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Прокуратура ДНР направила в суд дело наемницы, воевавшей на стороне Украины
23 декабря 2024, 16:19

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд уголовное дело против 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, воевавшей на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, Гелашвили прибыла во Львов в марте 2022 года и вступила в «Грузинский национальный легион»*, который признан террористической организацией в России. В ходе своего участия в боевых действиях она прошла военную подготовку и принимала участие в операциях против сил ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих. За время своей деятельности она получила вознаграждение, превышающее 2,3 миллиона рублей. Она была объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Второго фигуранта дела об убийстве инспектора МАДИ объявили в международный розыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ ударили по аэродромам и складам ВСУ
23 декабря 2024, 16:15

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российскими войсками нанесены удары по указанным целям, а также по скоплениям живой силы и военной техники в 143 районах.

Удары производились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников самолётного типа.

Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили о нанесении ударов по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

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#всу
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В офисе Зеленского признали неизбежность мирных переговоров
Советник офиса Зеленского Лещенко: мирные переговоры неизбежны
23 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал неизбежность мирных переговоров Украины с Россией. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
«Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность», — заявил Лещенко.

Он отметил, что Украина должна быть сильной за столом переговоров с РФ. При этом, по словам Лещенко, украинские власти пытаются получить гарантии безопасности на будущее, которые в основном заключаются во вступлении Украины в НАТО.

Украинский политик добавил, что союзники Киева только делают вид, что глубоко обеспокоены мирным разрешением конфликта на Украине.

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#переговоры
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Сырского обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState
Безуглая: Сырский хочет заблокировать украинский проект DeepState
23 декабря 2024, 15:17

Александр Сырский

Нардеп Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке заблокировать украинский проект DeepState за публикации реальной обстановки на фронте.
«Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны, начал наступление на команду DeepState — последний бастион более или менее адекватной информации о линии фронта», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, главком ВСУ хочет отправить всю команду DS на фронт. По ее словам, карты, которые приводит издание, являются единственным источником относительно реальными данными, происходящими на фроте. Именно здесь украинцы могут получить информацию, что действительно происходит в зоне СВО.

По одной из версий, карта не обновлялась 20 и 21 декабря именно из-за атаки на команду айтишников паблика.

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#всу
#вс рф
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Украинские офицеры рассказали о проблеме повального пьянства в рядах ВСУ
23 декабря 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Olena_Z

Около 70% личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) нуждаются в некоторой дозе алкоголя для того, чтобы уснуть. Другие, напротив, без 100 граммов горячительного не способны встать и нормально функционировать.
Об этом в разговоре с изданием «Страна.ua» рассказал украинский офицер по имени Дмитрий. По его словам, бойцы готовы пить до тех пор, пока есть алкоголь, а с его поступлением на передовую проблем не бывает.

«Один принял, выспался и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может», — обрисовал ситуацию командир ВСУ.

Другой офицер рассказал, что проверял посылки солдат — там не было никакого алкоголя. Но к вечеру весь взвод ходил «на рогах». Оказывается, самогон был перелит в бутылки из-под минералки.

«Был такой крепости, что горел не хуже смазки», — вспоминал собеседник издания.

По его словам, его сослуживец, командир взвода, устроил «шмон» в личных вещах своих бойцов. Во время боя ему выстрелили в спину, а затем повалили на землю и настоятельно посоветовали «успокоиться».

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#алкоголь
#всу
#солдат
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РФ могла получить от КНДР баллистическую ракету дальностью поражения до трех тысяч км
Defense Express: КНДР могла передать РФ баллистическую ракету Pukguksong-2
23 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/Gerasimov174

КНДР могла передать России баллистическую ракету Pukguksong-2 («Полярная звезда»). Об этом пишет Defense Express.
На днях в сети появилось видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, передвижение которого якобы было зафиксировано в Тюменской области.

«Конечно, пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что это именно та ракета, до появления более четких изображений или официальных комментариев», — говорится в статье.

При этом автор считает, что есть вероятность того, что КНДР и РФ договорились об усилении российских войск большим количеством вооружения.

По данным издания, северокорейская баллистическая ракета Pukguksong-2 имеет дальность поражения от 1200 до 3000 км и даже более. Она создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому точные ее характеристики неизвестны.

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Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке
DeepState: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке южнее Великой Новоселки
23 декабря 2024, 14:36

Фото: iStock/zabelin

Российские бойцы взяли в окружение группировку ВСУ в Макаровке южнее Великой Новоселки. Об этом свидетельствую данные украинского военного паблика DeepState.
Издание опубликовало карту боевых действий и отметило в окруженной Макаровке присутствие украинских войск.

Окружение Макаровки российскими силами подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», его слова приводит украинское издание «Страна».

«Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», — заявил «Алекс».

Кроме того, 23 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили и расположенное севернее Макаровки Сторожевое.

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#минобороны рф
#всу
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