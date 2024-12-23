Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО

Фото: iStock/N-sky
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых выплатах для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в приграничных регионах, включая Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Эти выплаты будут равны тем, которые получают участники специальной военной операции (СВО).
На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил о недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой были даны поручения по этому вопросу. Он подтвердил, что необходимые документы уже подготовлены и подписаны, что позволит военнослужащим в приграничных зонах получить дополнительные финансовые гарантии. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей.
На Урале почти все жители села Липино собрались на похоронах бойца СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
В 2025 году в России вступят в силу новые правила для выдачи больничных листов: что нужно знать
Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны
На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил о недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой были даны поручения по этому вопросу. Он подтвердил, что необходимые документы уже подготовлены и подписаны, что позволит военнослужащим в приграничных зонах получить дополнительные финансовые гарантии. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей.
На Урале почти все жители села Липино собрались на похоронах бойца СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
В 2025 году в России вступят в силу новые правила для выдачи больничных листов: что нужно знать
Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны
Дарья Осипова