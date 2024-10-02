Боец СВО получил условный срок, выдав бытовую травму за боевую

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону не удовлетворил апелляцию военному из Севастополя, который ранее был осужден за то, что выдал боевую травму за ранение во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Об этом сообщает «Ъ».
По данным издания боец во время выполнения задач в зоне спецоперации травмировал руку, упав с кровати во время отдыха в командном пункте. Тогда, боясь осуждения сослуживцев, он сообщил командованию, что получил травму во время авианалета ВСУ, пытаясь спрятаться в бомбоубежище.
Он также собрал все необходимые справки для получения единовременной выплаты до трех млн рублей, которая положена при ранении в зоне боевых действий, и получил ее.
Однако позже армейское руководство выявило махинацию. Военного задержали, а после приговорили условно к 2,5 годам лишения свободы. Также он должен был возместить нанесенный ущерб.
Боец подал апелляцию. Адвокат объяснил это тем, что травма была получена не в тылу, а в зоне проведения СВО. Но в суде решили, что данная травма получена во время отдыха и не соответствует служебному или боевому повреждению.
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Он также собрал все необходимые справки для получения единовременной выплаты до трех млн рублей, которая положена при ранении в зоне боевых действий, и получил ее.
Однако позже армейское руководство выявило махинацию. Военного задержали, а после приговорили условно к 2,5 годам лишения свободы. Также он должен был возместить нанесенный ущерб.
Боец подал апелляцию. Адвокат объяснил это тем, что травма была получена не в тылу, а в зоне проведения СВО. Но в суде решили, что данная травма получена во время отдыха и не соответствует служебному или боевому повреждению.
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Элина Позднякова