Украинского комбрига обвинили в убийстве 10 следователей СК РФ в Скадовске

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Командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета будут судить за убийство следователей в Скадовске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Отмечается,что обвиняемый отдал приказ запустить иностранные ракеты по зданию, где работали командированные офицеры ведомства. В результате атаки американским оружием погибли 10 человек, в том числе офицеры военных следственных органов СК РФ, которые проводили расследование преступлений киевского режима.
Уточняется, что 11 человек были ранены. Согласно информации российского ведомства, погибшие офицеры награждены орденами Мужества посмертно. Уголовное дело передано в военный суд. Келембет объявлен в международный розыск.
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