Боец СВО после схватки с солдатом ВСУ забрал у него рацию и подслушал переговоры

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak
Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который в рукопашном бою одолел украинского военного, после схватки завладел его рацией и прослушал переговоры ВСУ. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.
Военный 39-й бригады ВС РФ, прослушав переговоры, узнал, что за раненым украинским бойцом выслали шесть человек. Командиры ВСУ знали, где он находится и что получил ранение в бою с российским военным.
Также боец подчеркнул, что у украинских войск очень много беспилотников.
По словам Григорьева, он находился в укрытии в подвале. Боевики ВСУ пытались выкурить его оттуда в течение порядка четырёх часов, но безуспешно. А в пять часов утра ему удалось самостоятельно выбраться оттуда и покинуть занятую ВСУ территорию.
Читайте также:
Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке
«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России
Также боец подчеркнул, что у украинских войск очень много беспилотников.
По словам Григорьева, он находился в укрытии в подвале. Боевики ВСУ пытались выкурить его оттуда в течение порядка четырёх часов, но безуспешно. А в пять часов утра ему удалось самостоятельно выбраться оттуда и покинуть занятую ВСУ территорию.
Читайте также:
Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке
«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России
Анастасия Чинкова