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ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке

Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Логистика ВСУ в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически полностью заблокирована. Об этом пишет ТАСС.
В силовых структурах отметили, что населённый пункт практически блокирован. Российские войска перерезали все дороги и второстепенные логистические пути украинских войск.

Также уточняется, что ВС Украины продолжают предпринимать попытки удерживания обороны населённого пункта. При этом у них нет возможности для пополнения собственных сил и боевых комплектов.



Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска сбили восемь ракет ATACMS и 72 украинских беспилотников.

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#логистика
#дороги
МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ
04 января 2025, 13:55

Фото: istockphoto/aapsky

Российские дежурные силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Кроме того, были уничтожены либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 72 украинских беспилотника.
Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО обезвредили 16 дронов ВСУ самолётного типа над пятью российскими регионами — Брянской, Смоленской, Псковской, Курской и Ленинградской областями. В Санкт-Петербурге из-за угрозы атак БПЛА дважды вводились ограничения в работу аэропорта Пулково.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено свыше 39,2 тысячи украинских беспилотников, 651 самолёт, 283 вертолёта, 590 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 20,2 тысячи танков и других бронированных машин.

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«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России
Пленный боец ВСУ и ветеран АТО Жигалкин выразил желание остаться в России
04 января 2025, 13:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец ВСУ и ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин отказался от обмена, чтобы остаться в России. Об этом сообщает ТАСС.
Военный признался, что хочет остаться в России, поскольку боится ходить по Украине. В настоящее время для рядовых украинцев представляют угрозу не только сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), как это было ранее, но и полицейские.

Ранее украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с аутизмом, который даже не мог разговаривать. При этом военкомы написали, что он полностью здоров и годен к службе.

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#россия
#полицейские
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Алаудинов вручил «корейцу Диме» награду от Минобороны России
Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» награды Минобороны РФ
04 января 2025, 13:10

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в начале января 2025 года вручил бойцам подразделения госнаграды от Минобороны России. Генерал подчеркнул, что бойцы спецназа были награждены знаками отличия за доблестную службу на тяжёлых участках, включая Курское направление.
В числе наград, которые получили бойцы «Ахмата», – Орден Мужества, медаль «За Отвагу» и Георгиевский крест, отмечает издание NEWS.ru, корреспондент которого присутствовал на церемонии награждения.

Алаудинов в обращении к военным подчеркнул, что 2024 год выдался очень сложным, поскольку приходилось сражаться на тяжёлых участках фронта. Каждый боец отличился мужеством, героизмом и огромным достоинством, за что был награждён государственной наградой.

Отмечается, что среди награждённых был боец Дмитрий Пак с позывным «кореец Дима», которого СМИ Украины пытались выдать за представителя Северной Кореи, якобы прибывшего в зону СВО для участия в боевых действиях. Его наградили Георгиевским крестом.

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#апти алаудинов
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#сво
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«Он заикается»: в США уличили Зеленского в желании сказать правду об окончании СВО
Офицер Дэвис: Зеленский интуитивно хочет сказать правду об окончании СВО
04 января 2025, 12:38

Владимир Зеленский интуитивно пытается сказать правду о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своём YouTube-канале.
Так он высказался о заявлении украинского лидера, который после вопроса о том, как завершится СВО, растерялся и сказал, что не знает, поскольку на данный момент эта проблема не стоит у него на повестке дня.

Офицер заявил, что это был один из немногих моментов, когда правда вышла наружу. По его словам, Зеленский всегда осторожен в своих заявлениях, старается сохранять оптимистичность, однако когда дело доходит до способов завершения конфликта, он начинается запинаться, заикаться и порой обрывается на полуслове.

Дэвис убеждён, что такое поведение Зеленского объясняется тем, что на интуитивном уровне он не желает лгать, в частности, говоря об обещаниях вернуть Украину к границам 1991 года. Однако он не готов публично говорить правду и признавать территориальные потери.

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Боец СВО из Якутии рассказал, почему не смог смотреть видео своей схватки с украинцем
Боец из Якутии одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке
04 января 2025, 12:24

Фото: iStock/fortton

Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военного в рукопашной схватке, признался, что не смотрел распространившиеся в интернете кадры этого боя, поскольку не хочет вспоминать о нём.
В беседе с RT он рассказал, что родственники хотели показать ему ролик во время его отпуска после ранения. Однако он не смог посмотреть это видео.

Григорьев подчеркнул, что ему пока очень тяжело мысленно вернуться в этот момент, вспоминать его и смотреть, как он выглядел со стороны. По его словам, вернувшись домой, он почти забыл о произошедшем.

Также военный сообщил, что во время рукопашной схватки и он, и его украинский оппонент понимали, что в результате боя живым останется кто-то один.

После того как Григорьев одолел украинского бойца, он ликвидировал ещё двух солдат ВСУ.

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ВС РФ освободили населённый пункт Надия в ЛНР
04 января 2025, 12:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешных наступательных действий бойцов подразделения группировки войск «Запад».

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что военные из «Западной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям сразу пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово и Зелёный Гай в Харьковской области, Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, они отразили одну контратаку украинских войск.

Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили порядка 590 солдат убитыми и ранеными.

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#военные
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Гладков: За сутки ВСУ более 100 раз атаковали Белгородскую область
04 января 2025, 12:02

Фото: istockphoto/N-sky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки более 100 раз атаковали Белгородскую область. Украинские военные обстреливали населённые пункты на территории региона, а также наносили удары с использованием беспилотников.
Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что атакам украинских военных подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. По региону было выпущено 73 снаряда. Кроме того, зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников.

За сутки в Белгородской области повреждены один многоквартирный дом, десять домовладений в частном секторе, пять автомобилей, один социальный объект и два промышленных предприятия. Ранения получили два мирных жителя. Один — в Шебекино, второй — в селе Прелестное Прохоровского района области.

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#беспилотник
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Четыре украинских беспилотника сбили в Ленинградской области
Дрозденко: ПВО сбила четыре украинских дрона в Ленинградской области
04 января 2025, 11:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Четыре украинских беспилотника сбиты за сутки в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ночь и утро 4 января стали рекордными по числу сбитых беспилотников. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием над территорией Ленобласти было уничтожено четыре дрона.

Отмечается, что первый дрон сбили в районе Лужской губы в Финском заливе около 02:40 ночи, второй – в том же районе примерно в 09:40 утра (он двигался через Псковскую область), а третий – также в Лужском районе. В результате ликвидации дронов никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Обломки третьего беспилотника упали в лесном массиве, где в настоящее время работают оперативные службы.

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#минобороны
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ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск – Константиновка
04 января 2025, 11:26

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска усилили огневое воздействие на трассу Красноармейск (украинское название – Покровск) – Константиновка в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что трасса, ведущая из Красноармейска в Константиновку, находится в настоящее время под плотным огнём. Успехи ВС РФ на линии фронта, в частности, в районе населённого пункта Воздвиженка, способствуют усилению давления на эту дорогу.

Силовые структуры сообщили агентству, что до полного перерезания этой трассы на некоторых участках остаётся чуть более двух километров.

Ранее издание Forbes назвало боевые действия за Красноармейск в ДНР первым крупным сражением в 2025 году.

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