ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке

Фото: iStock/Jakub Laichter
Логистика ВСУ в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически полностью заблокирована. Об этом пишет ТАСС.
В силовых структурах отметили, что населённый пункт практически блокирован. Российские войска перерезали все дороги и второстепенные логистические пути украинских войск.
Также уточняется, что ВС Украины продолжают предпринимать попытки удерживания обороны населённого пункта. При этом у них нет возможности для пополнения собственных сил и боевых комплектов.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска сбили восемь ракет ATACMS и 72 украинских беспилотников.
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Также уточняется, что ВС Украины продолжают предпринимать попытки удерживания обороны населённого пункта. При этом у них нет возможности для пополнения собственных сил и боевых комплектов.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска сбили восемь ракет ATACMS и 72 украинских беспилотников.
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Анастасия Чинкова