«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

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Пленный боец ВСУ и ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин отказался от обмена, чтобы остаться в России. Об этом сообщает ТАСС.
Военный признался, что хочет остаться в России, поскольку боится ходить по Украине. В настоящее время для рядовых украинцев представляют угрозу не только сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), как это было ранее, но и полицейские.
Ранее украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с аутизмом, который даже не мог разговаривать. При этом военкомы написали, что он полностью здоров и годен к службе.
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Анастасия Чинкова