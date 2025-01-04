Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боепрпасы

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают получать бракованные мины и другие боеприпасы, несмотря на разразившийся недавно скандал по этому поводу. Об этом заявил украинский журналист, бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.
В разговоре с изданием «Страна.ua» он привёл слова министра стратегической промышленности Украины, который сообщил, что предприятия, подотчётные его ведомству, выпустили и отправили в войска лишь одну партию бракованных мин, которые уже заменили, уладив ситуацию.
По его словам, бойцы миномётных батарей в составе 151-й, 155-й и 59-й продолжают в массовом порядке тысячами получать от заводов министерства стратегической промышленности бракованные мины. Их никто не забирает и не меняет, производство и поставка брака в войска продолжается, заключил Бутусов.
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«Это наглая ложь!» — заявил журналист.
По его словам, бойцы миномётных батарей в составе 151-й, 155-й и 59-й продолжают в массовом порядке тысячами получать от заводов министерства стратегической промышленности бракованные мины. Их никто не забирает и не меняет, производство и поставка брака в войска продолжается, заключил Бутусов.
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Александр Бойцов