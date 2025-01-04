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Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боепрпасы

Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают получать бракованные мины и другие боеприпасы, несмотря на разразившийся недавно скандал по этому поводу. Об этом заявил украинский журналист, бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.
В разговоре с изданием «Страна.ua» он привёл слова министра стратегической промышленности Украины, который сообщил, что предприятия, подотчётные его ведомству, выпустили и отправили в войска лишь одну партию бракованных мин, которые уже заменили, уладив ситуацию.

«Это наглая ложь!» — заявил журналист.



По его словам, бойцы миномётных батарей в составе 151-й, 155-й и 59-й продолжают в массовом порядке тысячами получать от заводов министерства стратегической промышленности бракованные мины. Их никто не забирает и не меняет, производство и поставка брака в войска продолжается, заключил Бутусов.

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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в городе
04 января 2025, 14:35

Фото: iStock/bartoshd

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Воздушная тревога в крымском городе была объявлена в 13:24 мск.

В связи с объявлением тревоги была остановлена работа общественного транспорта, включая морские суда.

Ранее в этот день в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе написали о перекрытии Крымского моста.

Кроме того, за минувшие сутки четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Дроны ликвидировали в помощью средств ПВО и РЭБ, а также стрелковым оружием, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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ВС РФ почти полностью заблокировали логистику ВСУ в Великой Новоселке
04 января 2025, 14:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

Логистика ВСУ в Великой Новоселке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) практически полностью заблокирована. Об этом пишет ТАСС.
В силовых структурах отметили, что населённый пункт практически блокирован. Российские войска перерезали все дороги и второстепенные логистические пути украинских войск.

Также уточняется, что ВС Украины продолжают предпринимать попытки удерживания обороны населённого пункта. При этом у них нет возможности для пополнения собственных сил и боевых комплектов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские войска сбили восемь ракет ATACMS и 72 украинских беспилотников.

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#сво
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#дороги
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МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ
04 января 2025, 13:55

Фото: istockphoto/aapsky

Российские дежурные силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Кроме того, были уничтожены либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 72 украинских беспилотника.
Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО обезвредили 16 дронов ВСУ самолётного типа над пятью российскими регионами — Брянской, Смоленской, Псковской, Курской и Ленинградской областями. В Санкт-Петербурге из-за угрозы атак БПЛА дважды вводились ограничения в работу аэропорта Пулково.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено свыше 39,2 тысячи украинских беспилотников, 651 самолёт, 283 вертолёта, 590 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), более 20,2 тысячи танков и других бронированных машин.

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«Боюсь ходить по Украине»: пленный боец ВСУ отказался от обмена ради жизни в России
Пленный боец ВСУ и ветеран АТО Жигалкин выразил желание остаться в России
04 января 2025, 13:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец ВСУ и ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин отказался от обмена, чтобы остаться в России. Об этом сообщает ТАСС.
Военный признался, что хочет остаться в России, поскольку боится ходить по Украине. В настоящее время для рядовых украинцев представляют угрозу не только сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), как это было ранее, но и полицейские.

Ранее украинский военнопленный Виталий Михаленко рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с аутизмом, который даже не мог разговаривать. При этом военкомы написали, что он полностью здоров и годен к службе.

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#военные
#россия
#полицейские
#военком
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Алаудинов вручил «корейцу Диме» награду от Минобороны России
Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» награды Минобороны РФ
04 января 2025, 13:10

Апти Алаудинов (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в начале января 2025 года вручил бойцам подразделения госнаграды от Минобороны России. Генерал подчеркнул, что бойцы спецназа были награждены знаками отличия за доблестную службу на тяжёлых участках, включая Курское направление.
В числе наград, которые получили бойцы «Ахмата», – Орден Мужества, медаль «За Отвагу» и Георгиевский крест, отмечает издание NEWS.ru, корреспондент которого присутствовал на церемонии награждения.

Алаудинов в обращении к военным подчеркнул, что 2024 год выдался очень сложным, поскольку приходилось сражаться на тяжёлых участках фронта. Каждый боец отличился мужеством, героизмом и огромным достоинством, за что был награждён государственной наградой.

Отмечается, что среди награждённых был боец Дмитрий Пак с позывным «кореец Дима», которого СМИ Украины пытались выдать за представителя Северной Кореи, якобы прибывшего в зону СВО для участия в боевых действиях. Его наградили Георгиевским крестом.

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#сво
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«Он заикается»: в США уличили Зеленского в желании сказать правду об окончании СВО
Офицер Дэвис: Зеленский интуитивно хочет сказать правду об окончании СВО
04 января 2025, 12:38

Владимир Зеленский интуитивно пытается сказать правду о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своём YouTube-канале.
Так он высказался о заявлении украинского лидера, который после вопроса о том, как завершится СВО, растерялся и сказал, что не знает, поскольку на данный момент эта проблема не стоит у него на повестке дня.

Офицер заявил, что это был один из немногих моментов, когда правда вышла наружу. По его словам, Зеленский всегда осторожен в своих заявлениях, старается сохранять оптимистичность, однако когда дело доходит до способов завершения конфликта, он начинается запинаться, заикаться и порой обрывается на полуслове.

Дэвис убеждён, что такое поведение Зеленского объясняется тем, что на интуитивном уровне он не желает лгать, в частности, говоря об обещаниях вернуть Украину к границам 1991 года. Однако он не готов публично говорить правду и признавать территориальные потери.

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Боец СВО из Якутии рассказал, почему не смог смотреть видео своей схватки с украинцем
Боец из Якутии одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке
04 января 2025, 12:24

Фото: iStock/fortton

Боец СВО из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военного в рукопашной схватке, признался, что не смотрел распространившиеся в интернете кадры этого боя, поскольку не хочет вспоминать о нём.
В беседе с RT он рассказал, что родственники хотели показать ему ролик во время его отпуска после ранения. Однако он не смог посмотреть это видео.

Григорьев подчеркнул, что ему пока очень тяжело мысленно вернуться в этот момент, вспоминать его и смотреть, как он выглядел со стороны. По его словам, вернувшись домой, он почти забыл о произошедшем.

Также военный сообщил, что во время рукопашной схватки и он, и его украинский оппонент понимали, что в результате боя живым останется кто-то один.

После того как Григорьев одолел украинского бойца, он ликвидировал ещё двух солдат ВСУ.

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#вс рф
#всу
#сво
#военные
#видео
#якутия
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ВС РФ освободили населённый пункт Надия в ЛНР
04 января 2025, 12:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешных наступательных действий бойцов подразделения группировки войск «Запад».

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что военные из «Западной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям сразу пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово и Зелёный Гай в Харьковской области, Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, они отразили одну контратаку украинских войск.

Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили порядка 590 солдат убитыми и ранеными.

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#вс рф
#минобороны рф
#лнр
#сво
#военные
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Гладков: За сутки ВСУ более 100 раз атаковали Белгородскую область
04 января 2025, 12:02

Фото: istockphoto/N-sky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки более 100 раз атаковали Белгородскую область. Украинские военные обстреливали населённые пункты на территории региона, а также наносили удары с использованием беспилотников.
Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что атакам украинских военных подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. По региону было выпущено 73 снаряда. Кроме того, зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников.

За сутки в Белгородской области повреждены один многоквартирный дом, десять домовладений в частном секторе, пять автомобилей, один социальный объект и два промышленных предприятия. Ранения получили два мирных жителя. Один — в Шебекино, второй — в селе Прелестное Прохоровского района области.

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#губернатор
#дом
#предприятия
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#беспилотник
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