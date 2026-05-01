Боец СВО раскрыл, как в Израиле пытаются вербовать русских против их родины

01 мая 2026, 19:10

Боец СВО Кирпич: в Израиле требуют от русских клеветать на РФ ради убежища

Фото: Istock/vadimrysev

Боец с позывным Кирпич рассказал, как в Израиле пытаются заставить русских выступать против России.





В беседе с RT военный сообщил, что прожил в Израиле четыре года. По его словам, приезжие, у которых нет родных в стране, для получения вида на жительство должны пройти интервью в городе Лод.

«Проходишь там интервью, говоришь, что тебе угрожает государство Россия, что Владимир Владимирович Путин напал на Украину — и тогда тебе дают убежище. Если ты это не проходишь, тебя выгоняют», — рассказал боец.