Боец СВО раскрыл, как в Израиле пытаются вербовать русских против их родины
Боец с позывным Кирпич рассказал, как в Израиле пытаются заставить русских выступать против России.
В беседе с RT военный сообщил, что прожил в Израиле четыре года. По его словам, приезжие, у которых нет родных в стране, для получения вида на жительство должны пройти интервью в городе Лод.
«Проходишь там интервью, говоришь, что тебе угрожает государство Россия, что Владимир Владимирович Путин напал на Украину — и тогда тебе дают убежище. Если ты это не проходишь, тебя выгоняют», — рассказал боец.Военнослужащий заявил, что его депортировали за отказ подписывать документы о якобы существующих угрозах со стороны России. После возвращения на родину мужчина принял решение участвовать в специальной военной операции.