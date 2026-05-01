«Воды нет, мы мочу пили»: Пленный ВСУ раскрыл детали голода на передовой
Пленный ВСУ Линник: бойцы пили мочу из-за перебоев с водой на передовой
В плену у российских сил оказался военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник. В беседе с РИА Новости он рассказал, что украинские бойцы на передовой сталкивались с острой нехваткой воды и продовольствия.
По словам Линника, доходило до того, что военным приходилось пить мочу. Пленный рассказал, что снабжение организовывали крайне редко — раз в четыре-пять дней беспилотник сбрасывал посылки с едой.
В таких поставках оказывалось несколько бутылок воды и несколько банок тушенки. Однако Владимир отметил, что воду использовать часто не удавалось.
«Вода сразу разбивается, потому что её сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», — сказал Линник.Известно, что ранее в радиоперехватах переговоров украинских военных уже звучали жалобы на тяжёлые условия и нехватку воды и продовольствия.
