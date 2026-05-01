«Воды нет, мы мочу пили»: Пленный ВСУ раскрыл детали голода на передовой

01 мая 2026, 11:23

Пленный ВСУ Линник: бойцы пили мочу из-за перебоев с водой на передовой

В плену у российских сил оказался военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник. В беседе с РИА Новости он рассказал, что украинские бойцы на передовой сталкивались с острой нехваткой воды и продовольствия.





По словам Линника, доходило до того, что военным приходилось пить мочу. Пленный рассказал, что снабжение организовывали крайне редко — раз в четыре-пять дней беспилотник сбрасывал посылки с едой.



В таких поставках оказывалось несколько бутылок воды и несколько банок тушенки. Однако Владимир отметил, что воду использовать часто не удавалось.

«Вода сразу разбивается, потому что её сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», — сказал Линник.