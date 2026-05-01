Российская армия уничтожила «кузницу» дронов ВСУ
ВС РФ полностью уничтожили производство дронов-камикадзе ВСУ «Рубака» в Полтаве. Киев использовал эти БПЛА для атак на Крым и Кубань. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Российские военные нанесли ракетный удар по подпольному заводу по выпуску беспилотников «Рубака». Кроме того, армия России атаковала авиабазу Полтава в восьми километрах от города. В результате ударов погибли не менее 50 украинских военнослужащих.
Предприятие включало три крупных цеха — все они полностью разрушены. Сообщается, что завод располагался в восьми километрах от Полтавы и входил в число ключевых украинских производств дронов-камикадзе «Рубака». Этим оружием ВСУ наносили удары по Крыму, Краснодарскому краю, Волгоградской и Воронежской областям.
«Рубака» нёс боевую часть КЗ-5 — 12,5-килограммовый снаряд с 8,5 кг взрывчатки. Дрон мог перевозить 15 кг груза на расстояние до 900 км, развивая скорость 170 км/ч. Стоимость одного аппарата составляла 1,5 млн рублей.
