В Херсонской области трое детей пострадали при атаке дрона ВСУ во дворе дома
Три ребёнка пострадали в Херсонской области из-за атаки украинского дрона. Об этом в своём канале в Max сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.
По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат влетел во двор жилого дома в населённом пункте на границе Херсонской и Запорожской областей. Взрывная волна и осколки ранили детей 10, 11 и 15 лет.
Черевко уточнил, что медики госпитализировали всех пострадавших. Двоих детей отправили на лечение в Крым. Состояние третьего — 15-летнего подростка — медики оценивают как крайне тяжёлое. Врачи планируют направить его на госпитализацию в Симферополь, как только позволит его состояние.
