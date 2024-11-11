Боец СВО раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ в 2022 году

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Офицер ВС РФ, участник спецоперации Ильдар Юсупов рассказал о своем первом бое с подразделением ВСУ. Его слова передает «Московский комсомолец».
По словам военнослужащего ВС РФ, в первый бой с ВСУ он вступил в сентябре 2022 года.
Тогда противник не учел наличие второго эшелона обороны ВС РФ. Подразделение Юсупова смогло сдержать натиск ВСУ и оттеснить врага на его начальные позиции. Бой продолжался три часа.
Юсупов не стал скрывать, что испытывал страх. По его словам, «только дураки» его не испытывают. Однако это чувство не мешает выполнять поставленные боевые задачи.
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«Вдруг враг прорвал оборону. Десантники вынуждены были передислоцироваться и переместиться за наши ряды», — сказал он.
Тогда противник не учел наличие второго эшелона обороны ВС РФ. Подразделение Юсупова смогло сдержать натиск ВСУ и оттеснить врага на его начальные позиции. Бой продолжался три часа.
Юсупов не стал скрывать, что испытывал страх. По его словам, «только дураки» его не испытывают. Однако это чувство не мешает выполнять поставленные боевые задачи.
«Просто идем в бой, в наступление. И все», — заключил российский офицер.
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Элина Позднякова