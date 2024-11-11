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Боевики ВСУ не хотели воевать на Курщине, но командиры настояли, рассказал пленный военнослужащий Украины Владимир Никольников, доложили в Минобороны РФ.
«Сказали: собирайте вещи, мы переезжаем. Куда переезжаем, особо не озвучивали. Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. Водитель говорит: все, мы в российской... Мы говорим, что мы воевать не будем, но он (командир — прим. ред.) говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед», — пояснил украинский военный.Он добавил, что ими командовал лейтенант, которому с виду не больше 25 лет.
«А так командиры с нами не общаются, мы для них никто. Комбат, единственное, я его даже в глаза не видел... ходят слухи, что он семь батальонов положил, мы восьмые, типа готовьтесь», — резюмировал Никольников.
Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ Колесниковки под Харьковом. Глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих.
Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили агрессию против мирных граждан Донбасса. В начале августа 2024 года противник напал на приграничье Курской области. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, нападение на российский регион должно было отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, но план провалился.
Более того, эксперты уверены, что Владимир Зеленский такими действиями только усилил продвижение ВС РФ в Донбассе.
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Никита Кротов