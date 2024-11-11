ВС РФ ударили по ВСУ после срыва операции боевиков по угону вертолета

Фото: istockphoto/Evgeny555
Бойцы ВС РФ ударили по позициям боевиков ВСУ после сорванной операции украинских боевиков по угону вертолета, проинформировали в ЦОС ФСБ.
Силовики уточнили, что при оперативной игре с военной разведкой Украины удалось обнаружить позиции украинской армии и поразить их при помощи реактивных систем залпового огня.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в Курахово.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.
Читайте также:
В Польше заявили об увеличении потерь ВСУ
Российские штурмовики зашли в Курахово
Самая массированная атака на Москву, окружение ВСУ в Курской области, бои за Терны: последние новости СВО
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в Курахово.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех целей спецоперации.
Читайте также:
В Польше заявили об увеличении потерь ВСУ
Российские штурмовики зашли в Курахово
Самая массированная атака на Москву, окружение ВСУ в Курской области, бои за Терны: последние новости СВО
Никита Кротов