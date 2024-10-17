Боец СВО с оторванной ногой пролежал под завалами семь дней и «встретился» с Богом

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Сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды и «встретился» с Богом. Невероятную историю борьбы за жизнь приводит телеканал «Царьград» в Telegram.
По данным издания, о гибели сербского добровольца с позывным «Брзи» сообщил командир его подразделения. Он рассказал, что серб на его глазах подорвался на противопехотной мине, а далее этот участок ВСУ плотно обстреляли дронами. Тело достать не удалось, так как противник активно обстреливал территорию. Однако позже выяснилось, что «Брзи» выжил.
Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили.
Таким образом, военный с оторванной ногой без еды и воды провел под завалами семь дней. Еще 10 дней занял путь до госпиталя. Сейчас Ристич идет на поправку.
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«Когда я получил ранение ноги, не иначе Бог толкнул меня в ту шахту, где я и прятался. Я слышал взрывы, противник пытался меня достать. В абсолютной темноте я смог сделать себе укол обезболивающего, снять броник и перетянуть ногу. Наверное, я периодически терял сознание, вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он», — рассказывает доброволец.
Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили.
Таким образом, военный с оторванной ногой без еды и воды провел под завалами семь дней. Еще 10 дней занял путь до госпиталя. Сейчас Ристич идет на поправку.
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Элина Позднякова