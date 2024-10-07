Два российских бойца несколько часов сдерживали натиск 30 солдат ВСУ и выжили

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Два участника СВО вступили в бой с 15 раз превосходившим их числом врагом и выжили. Об этом сообщает «Татар-Информ».
Солдат ВС России и его сослуживец попали под массированный обстрел на одной из позиций. Они находились в нескольких метрах от боевиков ВСУ. По словам российского военного, их обстреливали в течение нескольких часов.
Согласно информации источника, бойцов также забрасывали противотанковыми минами. Уточняется, что каждая из них способна уничтожить целый дом.
Несмотря на это участникам СВО удалось не только выжить, но и удержаться на позиции. В этом им помогли сослуживцы, которые начали сбивать висевшие над блиндажом украинские дроны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, бойцов также забрасывали противотанковыми минами. Уточняется, что каждая из них способна уничтожить целый дом.
Несмотря на это участникам СВО удалось не только выжить, но и удержаться на позиции. В этом им помогли сослуживцы, которые начали сбивать висевшие над блиндажом украинские дроны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова